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Алексея Екимова - священника церкви Казанской иконы Божией Матери в селе Угут Сургутского района Югры - проверяют на оскорбление чувств верующих в связи с его отзывом о баптистах. Об этом сообщает Ура.Ру со ссылкой на окружное УМВД.

Как утверждается в публикации, проверка ведется по заявлению баптистской общины. "Участковый взял со всех объяснения, а также текст выступления (Екимова с отзывами о баптистах. - Ред.). Сейчас этот текст находится на экспертизе, которая должна проверить, были ли там действительно факты оскорбления чувств верующих", - рассказали в главке. По результатам экспертизы, которые ожидаются в начале июня, и будет решено, возбуждать ли против священника дело.

Между тем московский адвокат и епископ Евангелическо-лютеранской церкви аугсбургского исповедания Константин Андреев, который представляет интересы баптистской общины, ранее писал на своей ФБ-странице, что в своем заявлении на имя начальника Сургутского райотдела МВД полковника Юрия Полищука потребовал проверить высказывания Екимова не на оскорбление чувств верующих, а на наличие состава пункта "б" части 2 статьи 282 УК (возбуждение религиозной ненависти либо вражды с использованием служебного положения). После вступления в силу "закона Яровой" такое обвинение предусматривает от трех до шести лет колонии.

Андреев также сообщал, что подготовил заявление на имя районного прокурора Андрея Горобченко с требованием дать прокурорскую оценку утверждениям православного священника.

9 мая, выступая в селе на митинге, посвященном годовщине победы над Германией, Екимов заявил, что сейчас в России много "вер разных развелось" и в их числе есть те, которые "мешали нашей победе". Как примеры таких конфессий Екимов упомянул свидетелей Иеговы, пятидесятников и баптистов.

В тот же день участковый Владимир Тимофеев пришел домой к местному баптистскому пастору Дмитрию Манникову пришел и сообщил, что его вера является "запрещенной на территории Российской Федерации". Полицейский отвел пастора в опорный пункт, где долго консультировался с кем-то по телефону. В итоге он признал, что баптистская вера "не запрещена", и отпустил Манникова, однако предварительно взял с него объяснение и попросил на другой день принести дополнительные документы, в частности удостоверение "протестантского попа".

11 мая сургутскому баптистскому епископу Сергею Кубате позвонил местный благочинный протоиерей Антоний Исаков. Он извинился за высказывания Екимова и пообещал привлечь священника к служебной ответственности.

Между тем сам Екимов, несмотря на уговоры участкового Тимофеева, отказался приносить извинения Манникову. Он заявил, что почерпнул свои убеждения из "правильных православных книг". Полицейский пообещал, что это книги также будут направлены на экспертизу.

Екимову 58 лет, из которых в РПЦ он служит лишь последние пять. Дьяконом Екимов стал в феврале 2012 года, а священником - в ноябре 2014-го, по окончании Тобольской духовной семинарии. В прошлом месяце был награжден набедренником.