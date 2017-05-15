О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.260963.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.260963.html
Также: Право, Полиция, Регионы, Религия, Ксенофобия, Свобода слова, Общество, Россия, СМИ, Политика

новость Югра: священника РПЦ проверяют на экстремизм после отзыва о баптистах

15.05.2017
Алексей Екимов. Фото: ugraeparhia.ru
Алексей Екимов. Фото: ugraeparhia.ru
Реклама

Алексея Екимова - священника церкви Казанской иконы Божией Матери в селе Угут Сургутского района Югры - проверяют на оскорбление чувств верующих в связи с его отзывом о баптистах. Об этом сообщает Ура.Ру со ссылкой на окружное УМВД.

Как утверждается в публикации, проверка ведется по заявлению баптистской общины. "Участковый взял со всех объяснения, а также текст выступления (Екимова с отзывами о баптистах. - Ред.). Сейчас этот текст находится на экспертизе, которая должна проверить, были ли там действительно факты оскорбления чувств верующих", - рассказали в главке. По результатам экспертизы, которые ожидаются в начале июня, и будет решено, возбуждать ли против священника дело.

Между тем московский адвокат и епископ Евангелическо-лютеранской церкви аугсбургского исповедания Константин Андреев, который представляет интересы баптистской общины, ранее писал на своей ФБ-странице, что в своем заявлении на имя начальника Сургутского райотдела МВД полковника Юрия Полищука потребовал проверить высказывания Екимова не на оскорбление чувств верующих, а на наличие состава пункта "б" части 2 статьи 282 УК (возбуждение религиозной ненависти либо вражды с использованием служебного положения). После вступления в силу "закона Яровой" такое обвинение предусматривает от трех до шести лет колонии.

Андреев также сообщал, что подготовил заявление на имя районного прокурора Андрея Горобченко с требованием дать прокурорскую оценку утверждениям православного священника.

9 мая, выступая в селе на митинге, посвященном годовщине победы над Германией, Екимов заявил, что сейчас в России много "вер разных развелось" и в их числе есть те, которые "мешали нашей победе". Как примеры таких конфессий Екимов упомянул свидетелей Иеговы, пятидесятников и баптистов.

В тот же день участковый Владимир Тимофеев пришел домой к местному баптистскому пастору Дмитрию Манникову пришел и сообщил, что его вера является "запрещенной на территории Российской Федерации". Полицейский отвел пастора в опорный пункт, где долго консультировался с кем-то по телефону. В итоге он признал, что баптистская вера "не запрещена", и отпустил Манникова, однако предварительно взял с него объяснение и попросил на другой день принести дополнительные документы, в частности удостоверение "протестантского попа".

11 мая сургутскому баптистскому епископу Сергею Кубате позвонил местный благочинный протоиерей Антоний Исаков. Он извинился за высказывания Екимова и пообещал привлечь священника к служебной ответственности.

Между тем сам Екимов, несмотря на уговоры участкового Тимофеева, отказался приносить извинения Манникову. Он заявил, что почерпнул свои убеждения из "правильных православных книг". Полицейский пообещал, что это книги также будут направлены на экспертизу.

Екимову 58 лет, из которых в РПЦ он служит лишь последние пять. Дьяконом Екимов стал в феврале 2012 года, а священником - в ноябре 2014-го, по окончании Тобольской духовной семинарии. В прошлом месяце был награжден набедренником.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
15.05.2017
новость Новости по теме
11.05.2017 Суд приговорил Соколовского к трем с половиной годам условно →
10.05.2017 В Кемеровской и Тульской областях совершены нападения на молельные дома пятидесятников →
20.04.2017 Верховный суд запретил Управленческий центр свидетелей Иеговы →
05.09.2016 В Петербурге архиепископ Журавлев оштрафован на 5 тысяч по "закону Яровой" →
22.08.2016 Петербургского общественника и пастора Дученко депортируют на Украину →
10.07.2016 Американского пастора Малкехи, задержанного в Самаре, высылают из России →
27.04.2016 Завершено следствие по делу об избиении лютеранского священника полицейским →
14.12.2015 ЕСПЧ зарегистрировал жалобу сочинского пастора Колясникова →
Фото и Видео
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
28959
Play own
Елена Санникова: христиане и покемоны
Реклама
Выбор читателей
новость Массовые казни в Сирии
Тюрьма Саидная: вид с воздуха. Кадр из фильма Amnesty International
статья Как вывели Навального
Илья Мильштейн
в блоге На бой за честь России
383
статья Две руки Путина
новость Против сноса Москвы: ФОТО
На московском митинге против сноса пятиэтажек. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Постыдитесь, лицемеры
383
новость Угрозы российской экономике
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Путин: WannaCry запустили спецслужбы США
Скриншот заставки вируса WannaCry
новость Сенаторы: Трампу нужно опубликовать переговоры с Коми
Джеймс Коми. Фото: fbi.gov
статья Украина обогнала Россию
Виталий Портников
новость Умер лидер Норильского восстания
Евгений Грицак. Фото: radiosvoboda.org
новость Шурин Захарченко бежал из ФСБ
Сейф с изъятыми у Захарченко деньгами. Фото: sledcom.ru
новость Дело Магнитского: заплатят втрое
Денис Кацыв. Источник: skurlatov.livejournal.com
в блоге ЛНР: быт и нравы
435
новость Терпилы по "делу 26 марта"
"Потерпевший" Евгений Гаврилов. Кадр видео из твиттера @Soshnikoff
новость КНДР: ракета у границ России
Баллистические ракеты на параде в КНДР. Кадр CNN
новость Чубаров собирается в Крым
Рефат Чубаров и Ахтем Чийгоз. Источник: investigator.org.ua
новость Рабский труд в пермской ИК-1
Евгений Пластинин. Кадр из видеообращения
новость Путин против "запугивания" КНДР
Запуск ракеты Hwasong-12. Фото ЦТАК
новость Жалоба в КС на статью 282
Антон Носик после оглашения приговора. Фото: Грани.Ру