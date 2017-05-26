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Советский райсуд Орла арестовал подданного Дании Денниса Кристенсена по делу свидетелей Иеговы. Об этом сообщается на сайте суда.

Кристенсену уже предъявлено обвинение по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Ему грозит от 6 до 10 лет колонии. Дело ведет областной главк ФСБ.

Датчанин был задержан по итогам обысков, которые ФСБ совместно с полицией провела накануне вечером. По информации на сайте свидетелей Иеговы в России, около 15 вооруженных силовиков, в том числе из ФСБ, явились в дом, где собрались свидетели Иеговы, и сообщили о возбуждении по факту деятельности общины дела по статье 282.2 УК. У верующих изъяли религиозную литературу, в том числе Библии, а также ноутбуки, планшеты и жесткие диски компьютеров. Визитеры переписали паспортные данные собравшихся, а также взяли у членов общины объяснительные. Обыски прошли также в жилищах верующих.

Нескольких мужчин, в том числе Кристенсена, задержали и привезли в областное УФСБ, где оставили на ночь. Однако утром всех, кроме датчанина, освободили.

14 июня 2016 года Орловский облсуд по иску регионального главка Минюста запретил местную общину свидетелей Иеговы, объявив ее экстремистской организацией. 18 октября Верховный суд подтвердил это решение.

Между тем 20 апреля нынешнего года судья ВС Юрий Иваненко по иску Минюста запретил Управленческий центр свидетелей Иеговы в России, поставив тем самым вне закона 175 тысяч верующих. Решение обжалуется, однако в части прекращения деятельности Управленческого центра и всех местных общин оно подлежит немедленному исполнению.

После решения Иваненко в разных регионах страны начались нападения на молельные дома и жилища свидетелей Иеговы. Известно об инцидентах в Калининграде, Петербурге, Пензе, Подмосковье, Ростовской и Тульской областях, Красноярском крае. В частности, 30 апреля в селе Луцино Одинцовского района Подмосковья пьяный местный житель, ранее высказывавшийся против свидетелей Иеговы, бросил коктейль Молотова в дом, где жила семья последователей этой конфессии. В результате сгорели два дома и машина. Преступника задержали.

2 мая канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным призвала его использовать свое влияние для защиты прав российских свидетелей Иеговы.