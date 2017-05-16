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Судья Высокогорского райсуда Татарии Ильшат Тухватуллин приговорил активиста национального движения Айрата Шакирова, известного также как шейх Умар и Умар Батырша́, к штрафу 100 тысяч рублей по делу об экстремизме, однако освободил от уплаты этой суммы за истечением срока давности. Такую информацию сообщают "Idel.Реалии".

46-летний Шакиров был объявлен виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Как утверждается в приговоре, активист поместил на личной ВК-странице видео под названием "08.02.2013 г. Митинг в Махачкале", которое включено в список экстремистских материалов.

Сам подсудимый вину не признал, заявив, что видео не публиковал. Возбуждение дела он расценил как провокацию ФСБ. "Все это из-за того, что я мусульманин, я стараюсь для блага своего народа", - пояснил активист по окончании процесса.

Приговор будет обжалован в Верховный суд Татарии, добавил Шакиров. "Думаю, - заключил он, - что мы дойдем до ЕСПЧ".

Согласно информации на сайте суда, дело Шакирова слушалось с декабря прошлого года. Между тем сам активист рассказал "Idel.Реалиям", что следствие заняло год, а судебное разбирательство - два. Возможно, дело ранее возвращали в прокуратуру. Мера пресечения, по крайней мере в последнее время, Шакирову не избиралась - он находился на свободе под обязательством о явке.

8 февраля 2013 года в Махачкале прошел согласованный митинг против произвола силовиков, совершаемого в отношении мусульман. Акция собрала около 1000 человек из разных местностей Дагестана. Часть речей, прозвучавших на митинге, зафиксирована на 10,5-минутном видео, публикацию которого вменили Шакирову. 3 марта 2016-го Вахитовский райсуд Казани объявил этот ролик экстремистским материалом; видео включено его в соответствующий список на сайте Минюста под № 3498. При этом в решении казанского суда как ресурс, на котором опубликовано видео, была названа именно ВК-страница Шакирова.

Сам активист, однако, отмечал, что оставлял свой ноутбук без присмотра, так что видео мог поместить кто-то другой. Узнав о признании ролика экстремистским, подчеркивал Шакиров, он сразу удалил всю страницу. На ней, по его словам, обнаружились и другие видео, которых он не публиковал.

Ранее Шакиров был проповедником в соборной мечети Высокогорского района. В 2009 и 2010 годах прокуратура Татарии дважды выносила ему предостережения о недопустимости экстремистской деятельности.

В июле 2012 года Шакиров был задержан и далее арестован по делу о покушении на муфтия Татарии Ильдуса Файзова и убийстве его заместителя Валиуллы Якупова. Его называли возможным организатором преступления. Однако позже активиста освободили, не найдя доказательств его причастности к инциденту.

В январе 2015-го Шакиров получил 10 суток ареста по части 1 статьи 20.3 КоАП (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики) за публикацию во "Вконтакте" двух изображений в поддержку Украины. Первое представляло собой коллаж: слева нацисты на митинге в России, справа - Евромайдан. Он сопровождался подписью "Кто здесь фашисты?". Вторым изображением оказалась карикатура, на которой человек с кнутом гонит свастику из Донбасса. Она была снабжена подписью "Russia, go home". Судья в постановлении об аресте указал на недопустимость ассоциации свастики с Россией.

Тогда же, в 2015-м, Шакиров выступал одним из общественных защитников активиста Рафиса Кашапова, которого осенью того же года осудили к трем годам общего режима по делу об экстремизме и сепаратизме.

Тезка высокогорского активиста, 25-летний Айрат Шакиров, в апреле получил в Казани 18 лет строгого режима по очередному татарскому делу "Хизб ут-тахрир".