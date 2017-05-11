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Судья Набережночелнинского горсуда Татарии Эдуард Додин по иску прокуратуры объявил местное отделение Всетатарского общественного центра экстремистской организацией и запретил его. Об этом сообщают "Idel.Реалии".

Ранее в четверг это же издание со ссылкой на председателя отделения Рифата Бадертдинова передавало противоположную информацию - об отказе прокуратуре в иске. Как утверждал Бадертдинов, Додин признал, что иск подан к ненадлежащему ответчику. Нынешнее отделение ВТОЦ, настаивал его председатель в суде, не имеет отношения к структуре, вызвавшей претензии надзорного ведомства.

Иск был подан 13 марта. Первоначально в карточке дела на сайте суда истцом была указана городская прокуратура. Теперь, однако, сообщается, что с заявлением обратился лично прокурор Татарии Ильдус Нафиков. Ответчиками проходили отделение ВТОЦ и Бадертдинов как его председатель; заинтересованным лицом - региональный главк Минюста.

Слушания открылись 4 апреля и заняли четыре заседания. В процессе участвовал переводчик, так как Бадертдинов выступал на татарском языке.

Помощник прокурора Набережных Челнов Ильнар Гарипов, поддерживавший иск в суде, заявлял, что ранее, когда председателем городского отделения ВТОЦ был Рафис Кашапов, прокуратура неоднократно направляла этой структуре предостережения о недопустимости экстремистской деятельности. "И несмотря на это, ими (членами отделения. - Ред.) продолжались совершаться экстремистские правонарушения, - подчеркивал чиновник. - Его представители способствуют радикализации населения республики, активно призывают к независимости Татарстана от России".

Бадертдинов, в свою очередь, возражал, что прокуратура, "как герои Гоголя, пытается оживить и посадить мертвые души". Городское отделение ВТОЦ, отмечал общественник, уже было ликвидировано этим же судом в сентябре 2004 года по иску татарского управления Минюста. Чиновники обвинили отделение в нарушении закона об общественных объединениях, заявив в частности, что оно не прошло перерегистрацию и несколько лет не отчитывалось о своей деятельности.

Таким образом, заключал Бадертдинов, с 2004 по 2015 год, до осуждения Кашапова по делу об экстремизме и сепаратизме, отделение ВТОЦ официально не существовало, хотя и проводило собрания и различные акции.

Лишь в ноябре 2016-го Бадертдинов с 10 сторонниками решили вновь зарегистрировать отделение. Тогда он и был избран председателем. До этого же времени, отмечал общественник, собрания он посещал нерегулярно.

15 сентября 2015 года судья Набережночелнинского горсуда Дан Шакуров приговорил Кашапова к трем годам общего режима по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет) за четыре публикации на личной ВК-странице. 13 ноября того же года судья Верховного суда Татарии Роман Давыдов подтвердил срок, назначенный активисту.

Кашапов содержался в ИК-19 Коми в поселке Бельгоп, пригороде Ухты. После ряда взысканий, наложенных по надуманным поводам, политзека отправили в ЕПКТ (единое помещение камерного типа - внутреннюю тюрьму) ИК-31 в городе Микунь. 6 февраля 2017-го Кашапов был госпитализирован оттуда во фсиновскую больницу № 18 в Ухте с язвой желудка. 7 апреля сообщалось, что политзека вывезли из больницы в неизвестном направлении. Дальнейшей информации о его судьбе, насколько известно, не поступало.

В январе стало известно, что Кашапов подал в Конституционный суд жалобу на "сепаратистскую" статью 280.1 УК.

Другие члены ВТОЦ также сталкивались с различными притеснениями. Так, 21 октября 2015 года в Елабуге силовики незаконно сорвали встречу активистов центра с писателем Айдаром Халимом, приехавшим представить свою новую книгу. Участники встречи, за исключением самого Халима и других людей старшего возраста, были задержаны. Позже в тот же день, однако, всех освободили без оформления протоколов.

В середине января президиум ВТОЦ направил депутатам разных уровней обращение о необходимости сделать татарский единственным государственным языком региона.