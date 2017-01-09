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новость В курганской колонии умер студент, осужденный за участие в "Исламском государстве"

09.01.2017
Руслан Сайфутдинов. Фото: znak.com
Руслан Сайфутдинов. Фото: znak.com
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Следственное управление Следственного комитета по Курганской области начало доследственную проверку по факту смерти заключенного Руслана Сайфутдинова, который содержался в ИК-1 Кургана. Как пишет Znak.Com, об этом сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Олеся Дергунова. По ее словам, в рамках проверки будут установлены все обстоятельства и причины смерти молодого человека.

По информации начальника пресс-службы УФСИН по Курганской области Руслана Бурсина, Сайфутдинов умер утром 7 января в лечебно-исправительном учреждении, где находился в палате интенсивной терапии. "Ему оказывали помощь, но не спасли. У него было тяжелое заболевание", - отметил Бурсин, добавив, что управление проведет собственную проверку.

Сайфутдинов – уроженец Оренбургской области 1992 года рождения. Он был студентом Тюменской государственной медицинской академии.

В январе 2014 года МВД по Дагестану объявило молодого человека в розыск, заявив, что он принимал участие в деятельности террористических бандформирований на территории Сирии в 2013 году. По данным правоохранительных органов, Сайфутдинов в 2012 году проходил обучение в школе "Куран хаафиз" дагестанского села Новоаситли. Затем он якобы нелегально пересек турецко-сирийскую границу и примкнул к вооруженному формированию "Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар».

В декабре 2013 года молодой человек вернулся в Россию, где им заинтересовались сотрудники ФСБ. Сайфутдинова задержали, изъяв у него тысячу долларов, якобы полученных в качестве оплаты за участие в боевых действиях. Деньги конфисковали в доход государства.

21 апреля 2015 года Сайфутдинов был признан виновным по части 3 статьи 359 УК ("Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях"). Суд пришел к выводу, что молодой человек принимал активное участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики в составе антиправительственных сил, при этом регулярно получая денежное вознаграждение в долларах США.

Сайфутдинова приговорили к трем годам лишения свободы. Молодой человек пытался обжаловать приговор, но ему это не удалось. Срок его заключения истекал 18 января.

По словам курганского правозащитника Габдуллы Исакаева, за три недели до окончания срока Сайфутдинова начали избивать сотрудники колонии, заявляя, что "живым из тюрьмы он не выйдет, так как является врагом государства и на свободе не нужен".

В результате побоев у Сайфутдинова оказалась нарушена система пищеварения, из-за чего организм перестал усваивать пищу. 6 января, по словам правозащитника, юноша уже потерял способность ходить и не мог разговаривать. При этом медицинская помощь ему не оказывалась - своей матери Руслан сообщал, что в тюремной больнице отсутствуют необходимые препараты, а те, что есть, просрочены и помочь не могут.

Правозащитники обратились к председателю ОНК по Курганской области Юрию Стрелкову, однако 5 января он отказался от выезда в колонию, сославшись на выходные, и сообщил, что займется этим вопросом 9 января.

Вечером 6 января после обращения правозащитников в прокуратуру области Сайфутдинова доставили на обследование в курганскую больницу. Несмотря на то, что его доставили в отделение со второй степенью истощения, врачи диагностировали, что Руслан Сайфутдинов здоров. Его направили обратно в лечебное исправительное учреждение ЛИУ-3, где он и умер.

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09.01.2017

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