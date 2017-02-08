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Прокуратура Москвы повторно утвердила обвинительное заключение по делу об экстремизме, возбужденному против политика-националиста Дмитрия Демушкина. Об этом сообщается на сайте ведомства. Дело направлено в Нагатинский райсуд Москвы.

О деле против Демушкина стало известно в декабре 2015 года. Политику грозит до четырех лет колонии по части 1 статьи 282 УК (возбуждение расовой ненависти либо вражды через интернет).

Первоначально Демушкину вменялись, по разным источникам, семь или восемь эпизодов, однако к весне 2016-го в деле остался только один - публикация политиком у себя во "Вконтакте" фотографии с "Русского марша - 2014", изображавшей баннер с надписью "России русскую власть".

Сам обвиняемый отмечал, что текст растяжки был согласован с полицией и на марше проблем с этим баннером не было. Кроме того, ВК-страница Демушкина в августе 2015-го была удалена в связи с решением Нагатинского райсуда Москвы, который арестовал политика на 15 суток по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование запрещенной атрибутики).

Весной дело Демушкина поступило в Нагатинский райсуд. Слушания по существу открылись 6 мая 2016-го. Прокурор в прениях запрашивал для подсудимого два года реального срока. Однако 14 июня судья Элеонора Ванина вернула материалы дела в прокуратуру, сославшись на невозможность установить виновность подсудимого.

Следствие было возобновлено. 28 октября Демушкину повторно предъявили окончательное обвинение. Однако прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула дело в следственное ведомство.

5 декабря СКР добавил в дело дополнительный эпизод - публикацию политиком во "Вконтакте" некоей "фотографии с ребенком". 26-го числа того же месяца Демушкину предъявили обвинение в третий раз.

Включение в дело нового эпизода политика Олег Колесников расценил как "попытку закрепить разваливающееся дело". Кроме того, отметил он, при наличии в деле не одного, а двух эпизодов у суда будет больше формальных оснований приговорить Демушкина к реальному сроку. "По одной картинке - это несерьезно, а по двум картинкам - два состава", - пояснил адвокат.

Демушкин почти год находился под подпиской о невыезде. Однако 21 октября 2016 года он был задержан сразу после того, как подал в мэрию Москвы уведомление о Русском марше, и в тот же день Пресненский райсуд столицы отправил обвиняемого под домашний арест. Постановление было принято по ходатайству следователя СКР, заявлявшего, будто политик неоднократно нарушал подписку. 19 декабря домашний арест Демушкина был продлен еще на два месяца - до 21 февраля 2017-го.