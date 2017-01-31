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Также: Право, Тюрьма, Здоровье, Регионы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Никита Белых

новость Хождение с муками

Экс-губернатора Белых переводят в больницу "Матросской тишины"
31.01.2017
Никита Белых. Фото: belyh.ru
Никита Белых. Фото: belyh.ru
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Арестованного по делу о взяточничестве бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых этапируют из СИЗО "Лефортово" в "Матросскую Тишину" из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зампреда Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

По словам Меркачевой, у Белых серьезные проблемы с ногой. Он опасается, что может стать инвалидом. "Медицинская комиссия признала у Белых наличие некоторых хронических заболеваний. Его этапируют в больницу "Матросской Тишины", куда приедут гражданские медики", - рассказала представитель ОНК. Она отметила, что ФСИН уже запросила департамент здравоохранения Москвы о направлении лучших специалистов в этой области для осмотра экс-губернатора и выбора метода лечения ноги.

Адвокат Белых Андрей Грохотов подтвердил перевод подзащитного в больницу "Матросской Тишины" для проведения комплексного медицинского обследования. У него много жалоб на состояние здоровья, которое ежедневно ухудшается", - сказал защитник.

В субботу в интервью "Новой газете" невеста бывшего губернатора Екатерина Рейферт рассказала о значительном ухудшении состояния здоровья Белых. "Самочувствие очень плохое и становится хуже. Все резко ухудшилось на прошлой неделе. Помимо анестезии ноги (она фактически отнялась), добавились проблемы с постоянной головной болью и сердцем", - рассказала Рейферт.

Как рассказал сам Белых, тюремные врачи дают ему обезболивающие, чтобы он мог спать, однако ситуацию это кардинально не меняет.

За полгода следователь Роман Мухачев ни разу не разрешил Белых свидания не только с братом, детьми и невестой, но и с 75-летней матерью. Экс-губернатору также не позволяют общаться с родными по телефону. Между тем следователь не встречался с 15 октября прошлого года.

Кроме того, Белых не дают разрешения на заключение брака с Рейферт. "Объяснения сводятся к моему статусу свидетеля. С учетом того, что свидетелем я стала сразу после подачи нами заявления о регистрации брака, а ценности в своих показаниях в контексте дела не вижу никакой. Нас со следствием ждет долгое и неприятное разбирательство на этот счет и давления на Никиту Юрьевича такими изуверскими методами", - отметила Рейферт.

24 июня Белых задержали в московском баре - как утверждал СКР, при получении взятки в сумме 400 тысяч евро. На другой день чиновник был арестован до 24 августа (ОТКЛИКИ).

По части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) Белых грозит до 15 лет колонии.

Сам чиновник не признает вину, называя возбуждение дела против него подставой. Некоторое время он держал голодовку в СИЗО. В то же время арестованный подчеркнул, что не считает свое преследование политически мотивированным.

28 июля Владимир Путин снял Белых с должности "в связи с утратой доверия". Как сообщал Прохоров, арестованный "с пониманием относится к необходимости данного шага".

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
31.01.2017
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Даю перестановку

28.07.2016

Владимир Путин внезапно перекроил федеральные округа, перетасовал полпредов и губернаторов, снова назначил выходцев из спецслужб в важные регионы. С чем связаны масштабные перестановки? Комментаторы констатируют укрепление "чекистского крюка" и проводят параллели с ситуацией в Турции, где идут тотальные чистки после попытки военного переворота.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Жертва и приношение

Илья Мильштейн, 27.06.2016

Приободренный Путиным, он теперь мог почувствовать себя счастливчиком регионального масштаба. В государстве, где благоволение первого лица означает право на вседозволенность в известных рамках, Белых стал идеальным клиентом для спецслужб, которых президент тоже наверняка подбадривает. Никита Юрьевич стал идеальной жертвой.

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