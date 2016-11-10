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Судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов наложил обеспечительный арест на имущество экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает Интерфакс.

Следователь в суде просил наложить обеспечительный арест на имущество Белых в целях исполнения возможного приговора по части штрафа и иных взысканий, в том числе гражданских исков. Суд арестовал автомобиль 2011 года, двухкомнатную квартиру в Перми, приобретенную в 1990-х годах, долю в другой квартире в Перми, а также 400 тысяч рублей на банковских счетах Белых.

При этом следователь не ходатайствовал об аресте земельного участка и дома в Одинцовском районе Подмосковья, который он просил арестовать в первый раз. "Земельный участок и садовый дом после возбуждения уголовного дела были перерегистрированы на бывшую жену Белых. Правомерность этой сделки сейчас уточняется, но оснований для ареста этого имущества на данный момент не имеется", - сказал следователь.

12 октября Мосгорсуд отменил арест, наложенный на имущество Белых и его бывшей супруги Эллы. Зашита утверждала, что это имущество не было получено преступным путем. По словам адвоката Белых Вадима Прохорова, одна из пермских квартир была получена в 1972 году его родителями.

"Единственное, что хорошего в данном случае есть, так это - явно обоснованные сомнения возникают во всей версии следствия относительно того, что наш подзащитный занимался преступной деятельностью, если посмотреть на все то имущество, которое смогли арестовать по делу", - сказал тогда Прохоров.

24 июня Белых задержали в московском баре - как утверждал СКР, при получении взятки в сумме 400 тысяч евро. На другой день чиновник был арестован до 24 августа (ОТКЛИКИ).

По части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) Белых грозит до 15 лет колонии.

Сам чиновник не признает вину, называя возбуждение дела против него подставой. Некоторое время он держал голодовку в СИЗО. В то же время арестованный подчеркнул, что не считает свое преследование политически мотивированным.

28 июля Владимир Путин снял Белых с должности "в связи с утратой доверия". Как сообщал Прохоров, арестованный "с пониманием относится к необходимости данного шага".

22 августа Басманный райсуд Москвы продлил Белых срок содержания в СИЗО "Лефортово" на четыре месяца, до 24 декабря. Адвокаты Прохоров и Оксана Михалкина настаивали на переводе Белых под домашний арест или освобождении под залог 28 миллионов рублей. Однако судья занял сторону следователя и прокурора.