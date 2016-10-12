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Мосгорсуд отменил арест, наложенный на имущество бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых и его бывшей супруги Эллы, сообщает Интерфакс. Зашита утверждала, что это имущество не было получено преступным путем.

Под арестом находились дом и участок в Одинцовском районе Московской области, автомобиль 2011 года, двухкомнатная квартира в Перми, приобретенная в 1990-х годах и доля в другой квартире в Перми. На банковских счетах губернатора были обнаружены 400 тысяч рублей, которые также были арестованы.

По словам адвоката Белых Вадима Прохорова, одна из пермских квартир была получена в 1972 году его родителями.

"Единственное, что хорошего в данном случае есть, так это - явно обоснованные сомнения возникают во всей версии следствия относительно того, что наш подзащитный занимался преступной деятельностью, если посмотреть на все то имущество, которое смогли арестовать по делу", - сказал Прохоров.

24 июня Белых задержали в московском баре - как утверждал СКР, при получении взятки в сумме 400 тысяч евро. На другой день чиновник был арестован до 24 августа (ОТКЛИКИ).

По части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) Белых грозит до 15 лет колонии.

Сам чиновник не признает вину, называя возбуждение дела против него подставой. Некоторое время он держал голодовку в СИЗО. В то же время арестованный подчеркнул, что не считает свое преследование политически мотивированным.

28 июля Владимир Путин снял Белых с должности "в связи с утратой доверия". Как сообщал Прохоров, арестованный "с пониманием относится к необходимости данного шага".

22 августа Басманный райсуд Москвы продлил Белых срок содержания в СИЗО "Лефортово" на четыре месяца, до 24 декабря. Адвокаты Прохоров и Оксана Михалкина настаивали на переводе Белых под домашний арест или освобождении под залог 28 миллионов рублей. Однако судья занял сторону следователя и прокурора.