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Также: Право, Регионы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Никита Белых

новость Белых получил разрешение на проведение свадьбы в СИЗО

18.10.2016
Никита Белых. Фото: belyh.ru
Никита Белых. Фото: belyh.ru
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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, арестованный по подозрению в получении взятки, получил разрешение на проведение свадебной церемонии в СИЗО. Как передает РИА "Новости", об этом сообщила зампред ОНК Ева Меркачева.

"Сам Белых об этом особо не распространяется. Однако, как стало известно, некоторое время назад следователь все же дал разрешение на проведение свадебной церемонии, после чего была бюрократическая бумажная волокита и на данный момент уже назначен день свадьбы. Церемония пройдет согласно правилам следственного изолятора", - отметила Меркачева. Она добавила, что дату церемонии Белых принципиально не называет, чтобы журналисты не вмешивались в его личную жизнь.

Ранее Белых отказался от свадебной церемонии, запланированной на 27 июля. При этом источник в правоохранительных органах сообщил, что Белых и не подавал прошение о свадьбе.

24 июня Белых задержали в московском баре - как утверждал СКР, при получении взятки в сумме 400 тысяч евро. На другой день чиновник был арестован до 24 августа, позже арест был продлен до конца декабря (ОТКЛИКИ).

28 июля Владимир Путин снял Белых с должности "в связи с утратой доверия".

По части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) Белых грозит до 15 лет колонии.

Сам чиновник не признает вину, называя возбуждение дела против него подставой. Некоторое время он держал голодовку в СИЗО. В то же время арестованный подчеркнул, что не считает свое преследование политически мотивированным.

Адвокаты Прохоров и Оксана Михалкина настаивали на переводе Белых под домашний арест или освобождении под залог 28 миллионов рублей. Однако судья занял сторону следователя и прокурора.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
18.10.2016
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Даю перестановку

28.07.2016

Владимир Путин внезапно перекроил федеральные округа, перетасовал полпредов и губернаторов, снова назначил выходцев из спецслужб в важные регионы. С чем связаны масштабные перестановки? Комментаторы констатируют укрепление "чекистского крюка" и проводят параллели с ситуацией в Турции, где идут тотальные чистки после попытки военного переворота.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Жертва и приношение

Илья Мильштейн, 27.06.2016

Приободренный Путиным, он теперь мог почувствовать себя счастливчиком регионального масштаба. В государстве, где благоволение первого лица означает право на вседозволенность в известных рамках, Белых стал идеальным клиентом для спецслужб, которых президент тоже наверняка подбадривает. Никита Юрьевич стал идеальной жертвой.

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