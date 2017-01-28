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Заключенный в СИЗО "Лефортово" бывший губернатор Кировской области Никита Белых чувствует себя плохо, и его состояние продолжает ухудшаться. Об этом в интервью "Новой газете" сообщила его невеста Екатерина Рейферт.

"Самочувствие очень плохое и становится хуже. Все резко ухудшилось на прошлой неделе. Помимо анестезии ноги (она фактически отнялась), добавились проблемы с постоянной головной болью и сердцем", - рассказала Рейферт.

Как рассказал членам ОНК сам Белых, тюремные врачи дают ему обезболивающие, чтобы он мог спать, однако ситуацию это кардинально не меняет.

За полгода следователь Роман Мухачев ни разу не разрешил Белых свидания не только с братом, детьми и невестой, но и с 75-летней матерью. Экс-губернатору также не позволяют общаться с родными по телефону. Между тем следователь не встречался с 15 октября прошлого года.

Кроме того, Белых не дают разрешения на заключение брака с Рейферт. "Объяснения сводятся к моему статусу свидетеля. С учетом того, что свидетелем я стала сразу после подачи нами заявления о регистрации брака, а ценности в своих показаниях в контексте дела не вижу никакой. Нас со следствием ждет долгое и неприятное разбирательство на этот счет и давления на Никиту Юрьевича такими изуверскими методами", - отметила Рейферт.

24 июня Белых задержали в московском баре - как утверждал СКР, при получении взятки в сумме 400 тысяч евро. На другой день чиновник был арестован до 24 августа (ОТКЛИКИ).

По части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) Белых грозит до 15 лет колонии.

Сам чиновник не признает вину, называя возбуждение дела против него подставой. Некоторое время он держал голодовку в СИЗО. В то же время арестованный подчеркнул, что не считает свое преследование политически мотивированным.

28 июля Владимир Путин снял Белых с должности "в связи с утратой доверия". Как сообщал Прохоров, арестованный "с пониманием относится к необходимости данного шага".