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В СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемом ФСБ, содержится 47-летний гражданин Украины, корреспондент "Укринформа" Роман Сущенко. Об этом сообщает "Открытая Россия" со ссылкой на члена столичной ОНК Зою Светову. Журналисту вменена статья 276 УК (шпионаж), предусматривающая от 10 до 20 лет колонии.

Наблюдатели случайно повстречали Сущенко в карантинном отделении СИЗО. Из того, что журналист находится в карантине, можно заключить, что его арестовали, скорее всего, не ранее двух недель назад. Решение об аресте вынес Лефортовский райсуд Москвы.

Фсиновцы запретили членам ОНК расспрашивать Сущенко о его уголовном деле, поэтому какие бы то ни было детали дела неизвестны. Подробности задержания журналист наблюдателям также не сообщил, заметив, однако, что на него оказывалось психологическое давление и что следователь ФСБ не разрешил ему позвонить домой и сообщить жене об аресте.

Адвокат у журналиста государственный.

Сущенко попросил наблюдателей связаться с консулом Украины в Москве. Консул, в свою очередь, подтвердил информацию об аресте журналиста.

Судя по публикациям Сущенко на сайте "Укринформа", отмечает "Открытая Россия", он был корреспондентом агентства в Париже.

Сущенко - не первый гражданин Украины, арестованный в России по "шпионскому делу". В октябре прошлого года шесть лет строгого режима получил пенсионер из Полтавы Юрий Солошенко. В июне нынешнего года, однако, его освободили и вернули на Украину, обменяв вместе с "крымским узником" Геннадием Афанасьевым на организаторов "народного совета Бессарабии".

В декабре 2015-го 11 лет строгого режима получил похищенный в аннексированном Крыму Валентин Выговский. Он отбывает срок ИК-11 Кировской области недалеко от областного центра.

Кроме того, к 12 годам строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Украины был осужден россиянин Виктор Шур.

В феврале 2015 года в Екатеринбурге был арестован гражданин Украины Сергей Скирта. Ему вменили промышленный шпионаж - это менее тяжкий состав, чем шпионаж политический или военный; инкриминированная Скирте часть 3 статьи 183 УК предусматривает до пяти лет колонии. В октябре, передавал ТАСС, Железнодорожный райсуд Екатеринбурга по настоянию защиты вернул дело Скирты в прокуратуру. В начале нынешнего года, сообщал в марте Znak.com, дело против Скирты закрыли по амнистии к 70-летию победы над Германией. Украинец после 11 месяцев, проведенных под арестом, был освобожден из СИЗО и уехал из Екатеринбурга.