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Корреспондент "Укринформа" Роман Сущенко был задержан в Москве "при проведении шпионской акции", сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Сущенко "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

По данным спецслужбы, Сущенко является кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и имеет звание полковника.

ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК "Шпионаж". Как отмечается в сообщении, ведется следствие.

В заявлении "Укринформа" в свою очередь отмечается, что задержание Сущенко, который работает в агентстве с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года, является "спланированной провокацией".

"Роман на момент задержания находился в отпуске и прибыл в Москву в частных целях. Он был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому - ни жене, ни в дипломатические учреждения, ни по месту работы. О задержании Романа его жена Анжела Сущенко, которая остается во Франции, узнала только утром в воскресенье, 2 октября, позвонив родственникам мужа после того, как он два дня не выходил на связь", - отмечается в заявлении. "Укринформ" и жена Сущенко заключили соглашение с адвокатом Марком Фейгиным, говорится в пресс-релизе.

Накануне "Открытая Россия" со ссылкой на члена столичной ОНК Зою Светову сообщила, что в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемом ФСБ, содержится 47-летний гражданин Украины, корреспондент "Укринформа" Роман Сущенко. Наблюдатели случайно повстречали его в карантинном отделении изолятора. Из того, что журналист находится в карантине, можно заключить, что его арестовали, скорее всего, не ранее двух недель назад. Решение об аресте вынес Лефортовский райсуд Москвы.

Фсиновцы запретили членам ОНК расспрашивать Сущенко о его уголовном деле. Подробности задержания журналист наблюдателям также не сообщил, заметив, однако, что на него оказывалось психологическое давление и что следователь ФСБ не разрешил ему позвонить домой и сообщить жене об аресте.

Сущенко попросил наблюдателей связаться с консулом Украины в Москве. Консул, в свою очередь, подтвердил информацию об аресте журналиста.

Сущенко - не первый гражданин Украины, арестованный в России по "шпионскому делу". В октябре прошлого года шесть лет строгого режима получил пенсионер из Полтавы Юрий Солошенко. В июне нынешнего года, однако, его освободили и вернули на Украину, обменяв вместе с "крымским узником" Геннадием Афанасьевым на организаторов "народного совета Бессарабии".

В декабре 2015-го 11 лет строгого режима получил похищенный в аннексированном Крыму Валентин Выговский. Он отбывает срок ИК-11 Кировской области недалеко от областного центра.

Кроме того, к 12 годам строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Украины был осужден россиянин Виктор Шур.

В феврале 2015 года в Екатеринбурге был арестован гражданин Украины Сергей Скирта. Ему вменили промышленный шпионаж - это менее тяжкий состав, чем шпионаж политический или военный; инкриминированная Скирте часть 3 статьи 183 УК предусматривает до пяти лет колонии. В октябре, передавал ТАСС, Железнодорожный райсуд Екатеринбурга по настоянию защиты вернул дело Скирты в прокуратуру. В начале нынешнего года, сообщал в марте Znak.com, дело против Скирты закрыли по амнистии к 70-летию победы над Германией. Украинец после 11 месяцев, проведенных под арестом, был освобожден из СИЗО и уехал из Екатеринбурга.