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Судья Лефортовского райсуда Москвы Анна Журман продлила украинскому журналисту Роману Сущенко, арестованному в России по "шпионскому" делу, срок содержания в СИЗО еще на два месяца - до 30 января 2017 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Слушания прошли в закрытом режиме. На этом настояла прокурор, сославшись на секретность дела.

47-летний Сущенко, парижский корреспондент агентства "Укринформ", 30 сентября прибыл в Москву по частному делу и сразу же был задержан. ФСБ вменяет ему статью 276 УК (шпионаж), предусматривающую от 10 до 20 лет колонии.

О задержании Сущенко российская сторона не сообщила ни его жене, ни в украинские официальные структуры, что грубо нарушает международные нормы. Журналиста случайно обнаружили в СИЗО "Лефортово", уже после ареста, члены московской ОНК.

Когда появилась информация правозащитников, в спецслужбе заявили, будто Сущенко является полковником Главного управления разведки Украины, а задержали его "при проведении шпионской акции". Согласно фабуле дела, журналист собирал секретные сведения о деятельности российской армии и Национальной гвардии. Иных деталей дела силовики не сообщили.

В ГУР Украины информацию ФСБ назвали "очередным фэйком".

Сущенко защищает адвокат Марк Фейгин. С него взята подписка о неразглашении.

Вменяемую вину журналист не признает.