О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.257031.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.257031.html
Также: Право, Спецслужбы, Украина, Россия, Война, СМИ, Общество, Европа, Политика, Мир

новость Арест украинского журналиста Сущенко продлен до 30 января

28.11.2016
Роман Сущенко в Мосгорсуде, 27.10.2016. Фото из Фейсбука Романа Цимбалюка
Роман Сущенко в Мосгорсуде, 27.10.2016. Фото из Фейсбука Романа Цимбалюка
Реклама

Судья Лефортовского райсуда Москвы Анна Журман продлила украинскому журналисту Роману Сущенко, арестованному в России по "шпионскому" делу, срок содержания в СИЗО еще на два месяца - до 30 января 2017 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Слушания прошли в закрытом режиме. На этом настояла прокурор, сославшись на секретность дела.

47-летний Сущенко, парижский корреспондент агентства "Укринформ", 30 сентября прибыл в Москву по частному делу и сразу же был задержан. ФСБ вменяет ему статью 276 УК (шпионаж), предусматривающую от 10 до 20 лет колонии.

О задержании Сущенко российская сторона не сообщила ни его жене, ни в украинские официальные структуры, что грубо нарушает международные нормы. Журналиста случайно обнаружили в СИЗО "Лефортово", уже после ареста, члены московской ОНК.

Когда появилась информация правозащитников, в спецслужбе заявили, будто Сущенко является полковником Главного управления разведки Украины, а задержали его "при проведении шпионской акции". Согласно фабуле дела, журналист собирал секретные сведения о деятельности российской армии и Национальной гвардии. Иных деталей дела силовики не сообщили.

В ГУР Украины информацию ФСБ назвали "очередным фэйком".

Сущенко защищает адвокат Марк Фейгин. С него взята подписка о неразглашении.

Вменяемую вину журналист не признает.

Оставить комментарий Обсудить
28.11.2016

новость Новости по теме
02.11.2016 В Киеве прошла акция в защиту преследуемых в России украинских журналистов →
27.10.2016 Мосгорсуд признал законным арест украинского журналиста Сущенко →
07.10.2016 Украинскому журналисту Сущенко предъявили обвинение в шпионаже →
06.10.2016 Российский консул не явился в МИД Украины на вызов по делу Сущенко →
04.10.2016 Защита обжаловала арест подозреваемого в шпионаже журналиста Сущенко →
03.10.2016 ФСБ: Арестованный журналист Сущенко - кадровый сотрудник украинской разведки →
02.10.2016 Украинский журналист Сущенко арестован в России по делу о шпионаже →
Фото и Видео
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Трусики и идеалы
статья Мединский и геенна
Илья Мильштейн
новость FT: Россия помогает венгерским неонацистам
Боевики с флагом MNA. Фото: vilaglato.info
новость Януковичу предъявили обвинение
Допрос Виктора Януковича. Кадр трансляции
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Преданность вождю
383
новость Уволены чиновники-членкоры
Академия наук. Фото Граней.Ру
новость Кадыров обвиняет оппозицию
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость ФСИН: Дадина не пытали
Задержание Ильдара Дадина. 2014 г. Фото: Е.Михеева/Грани.Ру
новость Мединский: низвержение во ад
Владимир Мединский. Фото: scandaly.ru
статья Путин и его бомба
Виталий Портников
новость Францию возглавит путинофил
Владимир Путин и Франсуа Фийон. Фото: kremlin.ru
новость Мосгорсуд отклонил жалобу Улюкаева
Алексей Улюкаев. Фото: economy.gov.ru
статья Где кончается Россия
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге За непокоренных - в Крыму и в Карелии
465
новость СКР: новое "украинское" дело
СКР. Фото: sledcom.ru
новость Кураева не пустили в Латвию
Андрей Кураев
новость Самоубийство ученого
Александр Литвиненко в больнице. Фото Wikipedia
новость Пожизненное для боевиков из Актобы
Силовики в Актобе, 05.06.2016. Фото: today.kz
новость ДНР без чешской гумпомощи
Выдача средств гигиены в донецком офисе "Человека в беде". Фото: clovekvtisni.cz
новость Крым: репрессии для лояльного
Эльмар Абдулганиев. Фото с личной ФБ-страницы