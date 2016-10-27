Реклама

Мосгорсуд признал законным арест украинского журналиста Романа Сущенко, задержанного в России по обвинению в шпионаже. Как передает РИА "Новости", он останется под стражей до 30 ноября.

"Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "секретно". Кроме того, следствие взяло с адвоката Марка Фейгина подписку о неразглашении тайны предварительного следствия. Подробности того, в чем обвиняется Сущенко, неизвестны.

Сущенко лично участвовал в заседании, его доставили в суд из СИЗО "Лефортово". Однако отвечать на вопросы журналистов он не стал, отметив лишь, что "все хорошо".

Журналиста задержали в Москве 30 сентября, однако известно об этом стало лишь 2 октября, когда Сущенко случайно обнаружили в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово" члены столичной ОНК. На следующий день в Центре общественных связей ФСБ заявили, что задержали "при проведении шпионской акции". Сущенко "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - говорилось в в пресс-релизе ведомства. По данным спецслужбы, Сущенко является кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и имеет звание полковника.

ФСБ России возбуило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК (шпионаж).

В Главном управление разведки Минобороны Украины отрицают, что Сущенко является сотрудником ведомства. "Мы не подтверждаем эту информацию. Считаем ее очередным фейком", - заявили в пресс-службе. В "Укринформе" в свою очередь отметили, что задержание Сущенко, который работает в агентстве с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года, является "спланированной провокацией".

"Роман на момент задержания находился в отпуске и прибыл в Москву в частных целях. Он был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому - ни жене, ни в дипломатические учреждения, ни по месту работы. О задержании Романа его жена Анжела Сущенко, которая остается во Франции, узнала только утром в воскресенье, 2 октября, позвонив родственникам мужа после того, как он два дня не выходил на связь", - отмечается в заявлении.

Позже защита Сущенко обжаловала постановление Лефортовского суда Москвы о его аресте.