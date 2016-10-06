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новость Российский консул не явился в МИД Украины на вызов по делу Сущенко

06.10.2016
МИД Украины. Фото с сайта ведомства
МИД Украины. Фото с сайта ведомства
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Российский консул, вызванный в МИД Украины в связи с арестом в Москве журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, в ведомство не явился. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца.

"Надеемся, указания ему не заставят себя ждать, и он завтра объяснит недопуск украинского консула (к Сущенко. - Ред.)", - написала Беца.

О вызове российского консула в МИД Украины Беца сообщила утром в четверг. Во внешнеполитическом ведомстве намерены потребовать объяснений о причинах недопуска украинских консулов к содержащемуся в СИЗО Сущенко. В России его подозревают в шпионаже. Должен ли был российский представитель явиться именно в четверг, не сообщалось.

2 октября член столичной ОНК Зоя Светова сообщила, что Сущенко содержится в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемом ФСБ. Наблюдатели случайно повстречали его в карантинном отделении изолятора. Решение об аресте вынес Лефортовский райсуд Москвы.

Фсиновцы запретили членам ОНК расспрашивать Сущенко о его уголовном деле. Подробности задержания журналист наблюдателям также не сообщил, заметив, однако, что на него оказывалось психологическое давление и что следователь ФСБ не разрешил ему позвонить домой и сообщить жене об аресте.

Сущенко попросил наблюдателей связаться с консулом Украины в Москве. Консул, в свою очередь, подтвердил информацию об аресте журналиста.

В понедельник в Центре общественных связей ФСБ заявили, что Сущенко был задержан в Москве "при проведении шпионской акции", сообщили. Сущенко "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - говорилось в в пресс-релизе ведомства. По данным спецслужбы, Сущенко является кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и имеет звание полковника.

ФСБ России возбуило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК (шпионаж). Как отмечалось в сообщении, ведется следствие.

В Главном управление разведки Минобороны Украины отрицают, что Сущенко является сотрудником ведомства. "Мы не подтверждаем эту информацию. Считаем ее очередным фейком", - заявили в пресс-службе. В "Укринформе" в свою очередь отметили, что задержание Сущенко, который работает в агентстве с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года, является "спланированной провокацией".

"Роман на момент задержания находился в отпуске и прибыл в Москву в частных целях. Он был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому - ни жене, ни в дипломатические учреждения, ни по месту работы. О задержании Романа его жена Анжела Сущенко, которая остается во Франции, узнала только утром в воскресенье, 2 октября, позвонив родственникам мужа после того, как он два дня не выходил на связь", - отмечается в заявлении.

В среду защита Сущенко обжаловала постановление Лефортовского суда Москвы о его аресте. Между тем взявшему на себя защиту Сущенко адвокату Марку Фейгину разрешили встретиться с подзащитным в СИЗО "Лефортово". Свидание продолжалось всего 15 минут.

"Успел почитать постановление о возбуждении (уголовного дела. - Ред.). Даже из уважения к гостайне, но... Это же фуфел!" - написал Фейгин. Адвокат сообщил, что Сущенко вины не признает. "Роман Сущенко рад, что его защищает Фейгин. Он подписал еще раз соглашение со мной. Следователи уговаривали не брать Фейгина. Ну как всегда", - отметил Фейгин.

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06.10.2016

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