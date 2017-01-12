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В Махачкале во вторник оперативники ЦПЭ провели обыски в двух частных детских садах. Об этом сообщает "Кавполит" со ссылкой на бывшую владелицу заведений Софию Султанбекову.

Причиной обысков силовики назвали то, что Султанбекова состоит на профучете как экстремистка. При этом о постановке на учет махачкалинка узнала от самих оперативников. Как выяснилось, соответствующее решение было принято еще 21 октября 2016 года. Причин постановки на учет полицейские Султанбековой не уточнили.

Первым обыску подвергся детсад по адресу ул. Генерала Омарова (бывшая Венгерских бойцов), 11. Оперативники в гражданском приехали на трех или четырех машинах; у одного из них была видеокамера. "Они взломали ворота садика, забежали, начали проводить обыск, кричать на воспитателей, спрашивать, делают ли они намаз, читают ли Коран и снимать все на видео", - рассказала собеседница издания. При этом документов никто из силовиков не предъявил.

"Напугали всех сотрудников, детей, - передают слова Султанбековой "Кавказ.Реалии". - Беременную администратора садика, которая пыталась выяснить, в чем дело, говорила им, что она сама отдаст им документы, они толкнули, нагрубили ей. Она попала в больницу с угрозой выкидыша".

В ходе обыска выяснилось, что он проводится по указанию начальника ЦПЭ по имени Рамазан. Идет ли речь о начальнике городского или одного из районных отделов антиэкстремистского главка, неизвестно - фамилию силовика, насколько можно заключить, Султанбековой не сообщили.

Что именно было изъято в ходе обыска, не известно: протокола сотрудниками не продемонстрировали.

Далее всех работников, кроме одного воспитателя, оставленного с 30 детьми, отвезли в отдел полиции, где продержали с 11 до 17 часов. Отпустили задержанных, после того как незаконно сфотографировали и подвергли дактилоскопии.

Между тем оперативники направились в детсад по адресу Садовая ул., 4 в поселке Новый Кяхулай. Там оперативник, позвонив в домофон, заявил, что ищет, в какой сад отдать ребенка, и хочет осмотреть помещение. Когда воспитательница открыла дверь, внутрь забежали 10-15 силовиков с видеокамерой. "На глазах у детей начали переворачивать шкафы, их содержимое, начали кричать на воспитателей, обзывать их", - рассказала Султанбекова.

Как уточняет "Черновик", воспитатели, работающие в детсаду в Новом Кяхулае, являются светскими людьми и хиджабы не носят. Когда они попытались выяснить у силовиков, на каком основании проводится обыск и могут ли они предъявить документы, визитеры ответили, что все документы есть, но предъявлять их они не будут, а основания обыска работников детсада не касается.

В это время одна из жительниц города пришла забирать ребенка. Увидев, что женщина в хиджабе, силовики принялись ее оскорблять. "Начали называть проституткой, шайтанкой, говорить "иди взорви себя", - сообщила бывшая владелица детсада. - Она забрала ребенка и убежала оттуда".

По словам мужа Султанбековой, в числе визитеров были не только рядовые, но старшие оперативники, а также начальники отделов.

Ознакомившись со старым договором аренды, в котором упоминалось имя Султанбековой, силовики позвонили в ОП "Ленинский" и потребовали прислать подкрепление. "Сказали, что здесь ваххабитский садик", - пояснила собеседница "Кавполита".

Родителей, пришедших за детьми, визитеры предупредили, чтобы те больше не водили малышей в детсад, поскольку он работать не будет. "Ваша хозяйка - ваххабитка", - пояснили они.

Между тем у администратора детсада силовики требовали данные родителей, чьи дети посещают заведение.

Когда Султанбекова приехала в Новый Кяхулай, оперативники оттуда уже уехали. Однако затем туда прибыли старший инспектор полиции по делам несовершеннолетних Магомед Капланов и его начальник по имени Шакир. "Они мне заявили, что вообще не знают, кто сюда приезжал. Им просто позвонил начальник и сказал ехать сюда, закрывать садик", - рассказала собеседница "Кавполита".

Затем от нее и от новой владелицы детсадов потребовали проехать к начальнику ОП "Ленинский". Тот приказал допросить обеих женщин; позвонить адвокату силовики им не дали. Новую хозяйку детсада вскоре отпустили, а Султанбекову продержали в отделе шесть часов - до 10 вечера. Силовики настаивали, чтобы задержанная сдала отпечатки пальцев и образец слюны, а также согласилась на дактилоскопирование, запись образца голоса, фотографирование и видеосъемку. Однако Султанбекова ответила категорическим отказом. Тогда ей заявили, что она задержана на сутки, причем причину этого не объяснили.

Однако, когда силовики вышли из кабинета, оставив задержанную одну, она позвонила родственнику мужа, который сам является силовиком, а тот переговорил по телефону со следователем по имени Мурад, допрашивавшим Султанбекову. После этого звонка задержанную отпустили.

Между тем в пятницу детсад в Новом Кяхулае оцепили полиция и силовики в гражданском. "Родители подходят, им говорят: заберите детей, иначе вас тоже на учет поставят, - рассказала Султанбекова. - Я попросила переговорить с ними, но они лишь пригрозили вскрыть ворота и вынести всю мебель".

Ранее у Султанбековой было три детсада, однако из-за давления силовиков, постоянно наносивших визиты в заведения, она один из садов продала. После известия об обысках в среду владелица в тот же день нашла покупательницу и на два остававшиеся заведения.

"Я не хотела, чтобы люди теряли работу, - пояснила Султанбекова. - У меня восемь сотрудников там работают. Хотя из них только двое ходят в хиджабе, всех их тоже допрашивали, проверяли их данные".