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Также: Право, Регионы, Свобода слова, Интернет, Запрещенка, Общество, Россия, СМИ, Политика | Персоны: Борис Стомахин

новость Суд приговорил чувашского блогера Егорова к двум годам условно

14.10.2016
Цивильский райсуд Чувашии. Фото: foto.cheb.ru
Цивильский райсуд Чувашии. Фото: foto.cheb.ru
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Цивильский районный суд Чувашии приговорил 62-летнего охранника асфальтобетонного завода Николая Егорова к двум годам лишения свободы условно за репост в соцсети "Вконтакте". Об этом "Граням" сообщил адвокат Евгений Губин.

"Мы не согласны с приговором суда и после его детального изучения будем его обжаловать", - заявил Губин.

В прениях в конце сентября государственный обвинитель попросил суд признать Егорова виновным и назначить ему наказание в виде 360 часов обязательных работ. Егоров при этом настаивает, что не размещал никаких публикаций у себя на странице, а доступ к его аккаунту в силу небольших познаний им специфики интернета имело неограниченное количество людей.

Егорову вменялась часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку). Об открытии дела стало известно в начале ноября 2015 года, после обыска у блогера. По версии следствия, Егоров 8 мая 2015 года разместил на своей странице "Вконтакте" перепост "Открытого письма москалям" публициста Бориса Стомахина. При этом утверждается, что текст признан экстремистским материалом, тогда как в действительности "Открытое письмо москалям" в соответствующий список на сайте Минюста не включено.

Росфинмониторинг внес Егорова, который после выхода на пенсию работает охранником на заводе, в список террористов и экстремистов.

Сам Стомахин за свои публикации был осужден трижды. Первый срок, пять лет общего режима, он отбыл в 2006-2011 годах. С ноября 2012 года публицист находится в заключении по второму и третьему делам. Путем частичного сложения приговоров ему дали семь строгого режима. Политзек отбывает срок в ЕПКТ - внутренней тюрьме - ИК-10 Пермского края на станции Всесвятской в черте города Чусового. Недавно стало известно, что администрация колонии объявила Стомахина злостным нарушителем режима и на этом основании просит суд перевести публициста в тюрьму.

Публикацию текстов Стомахина вменили еще ряду лиц. Так, в 2014 году за перепечатку статьи "Закопать Россию!" открыли одно из дел против ульяновского публициста и активиста Сергея Крюкова, в тот момент находившегося в СИЗО. Этот эпизод квалифицировали по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), предусматривающей до четырех лет колонии. В дальнейшем Крюков скрылся на Украине, где получил политическое убежище.

В мае нынешнего года в Твери был осужден к 2 годам 3 месяцам колонии-поселения местный блогер Андрей Бубеев. Ему среди прочего вменили репост на личной ВК-странице статьи Стомахина "Крым - это Украина!". Этот эпизод был квалифицирован по части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Бубеев отбывает срок на участке колонии-поселения в ЛИУ-3 Тверской области недалеко от Бологого.

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14.10.2016

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