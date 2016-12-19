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Тверскому блогеру Андрею Бубееву, отбывающему срок 2 года 3 месяца по делу об экстремизме в ЛИУ-3 своего региона, ужесточен приговор: политзека переводят из колонии-поселения в колонию общего режима. Об этом сообщила на своей ФБ-странице жена блогера Анастасия Бубеева.

Решение вступает в силу 23 декабря. Апелляция на него, как следует из публикации Бубеевой, не подавалась - почему, жена политзека не уточнила. Таким образом, можно заключить, что суд состоялся 12-го числа - решения первой инстанции, если на них не подается апелляция, вступают в силу по истечении 10 календарных дней. Это согласуется с замечанием Бубеевой о "подарочке" ко дню рождения - день рождения у политзека был 11 декабря.

Представление администрации ЛИУ-3, которая находится в деревне Михайловское Валдайского сельского поселения Бологовского района, рассматривал по подсудности Бологовский горсуд. Однако на сайте суда информация о разбирательстве отсутствует.

В своем представлении фсиновцы объявили Бубеева злостным нарушителем режима. Как написала жена политзека, за без малого год, проведенный ее мужем в спецблоке тверского СИЗО-1, ему вменили по меньшей мере 62 нарушения - "не так сел, не так встал и т. п.". В ряде случаев Бубеева отправляли в карцер.

Кроме того, блогера поставили на профучет как лицо, оказывающее "дурное влияние на контингент". Причиной стали разговоры политзека с другими подследственными, побуждающие читать книги. "Читать вообще, а не что-то конкретное", - пояснила Бубеева.

"В общем, на поселóк он прибыл уже с багажом", - заключила жена политзека.

Несколько месяцев администрация ЛИУ-3, насколько позволяет судить публикация жены Бубеева, никаким взысканиям политзека не подвергала. Однако затем он был отправлен в ШИЗО - по какой причине, не уточняется. Отправка в ШИЗО с учетом взысканий, наложенных на блогера в Твери, и дало фсиновцам основания объявить Бубеева злостным нарушителем и потребовать ужесточения ему приговора.

Это второй в путинской России случай ужесточения политзеку приговора путем перевода в учреждение с более строгими условиями. 28 ноября аналогичное решение было принято в Тамбовской области в отношении лидера движения "Русские Астрахани" Игоря Стенина - его также перевели из колонии-поселения в колонию общего режима. Кроме того, в Чусовском горсуде Пермского края в ближайшее время будет рассмотрено представление о переводе публициста Бориса Стомахина из колонии строгого режима в тюрьму.

Приговор Бубееву вынес 5 мая судья Заволжского райсуда Твери Алексей Родионов. Он объявил подсудимого виновным по части 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через интернет) за публикацию плаката Антона Мырзина (Paperdaemon Chaognostic) "Выдави из себя Россию!" и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет) за репост статьи Стомахина "Крым - это Украина!". Суммарный срок был назначен с учетом ранее вынесенного приговора по первому делу. В качестве дополнительного наказания на блогера наложен запрет пользоваться интернетом в течение года после освобождения.

Сам блогер вину не признал, заявив, что подвергается преследованиям за убеждения.

20 июля Тверской облсуд подтвердил приговор Бубееву. Решение вступило в законную силу.

Первое дело против Бубеева было открыто в начале 2015 года по доносу некоего сторонника российской агрессии на Украине, с которым блогер вступил в спор в соцсети. Тогда ему также инкриминировали репосты на личной ВК-странице ряда публикаций. В их числе были видео "Танки и бронетехника РФ, большая колонна фашистского агрессора на границе с Украиной. 20.01.2015", фото кладбища с текстом о массовых захоронениях боевиков на Восточной Украине, заметка блогера Андрея Шипилова об антиукраинских настроениях в России, инструкция по ножевому бою. Никакими комментариями Бубеев свои репосты не сопровождал.

Кроме того, блогеру вменили хранение 56 боевых патронов, запрещенных к гражданскому обороту. Как позже пояснял обвиняемый, патроны он нашел в заброшенной войсковой части и забрал с собой, так как они подходили к его охотничьему карабину.

24 мая 2015-го Бубеева задержали. На следствии по первому делу он полностью признал вину и пошел на досудебное соглашение. 28 августа 2015 года судья Заволжского райсуда Станислав Струсовский приговорил блогера к году колонии-поселения по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 1 статьи 222 УК (незаконное хранение боеприпасов).

Объектами, в отношении которых Бубеев возбуждал ненависть и вражду, в приговоре были названы русские, а также такие социальные группы, как "граждане Российской Федерации" в целом, "граждане Российской Федерации, поддерживающие президента Российской Федерации", "сотрудники правоохранительных органов" и "россияне, испытывающие патриотические чувства".

Новое дело против Бубеева завели почти сразу после первого приговора. Тогда же его перевели в спецблок СИЗО, откуда вернули в общий корпус лишь незадолго до этапа в колонию.

Отдельных колоний-поселений в Тверской области нет. Участок КП действует при ЛИУ-3 - больнице для осужденных, страдающих туберкулезом. Туда доставляют и здоровых заключенных. Бубеев прибыл в ЛИУ-3 в середине августа. Срок его заключения истекает в августе будущего года.