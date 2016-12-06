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Также: Политзеки, Право, Тюрьма, Регионы, Свобода слова, Интернет, Запрещенка, Россия, Общество, СМИ, Политика | Персоны: Борис Стомахин, Виктор Корб, Феликс Шведовский

новость Пермская ИК-10 повторно подала представление о переводе Стомахина в тюрьму

06.12.2016
Борис Стомахин в ИК-10. Фото: gleb-edelev.livejournal.com
Борис Стомахин в ИК-10. Фото: gleb-edelev.livejournal.com
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Виктор Корб 01.12.2016
в блоге Кот Леопольд, примите наконец озверин!

Администрация ИК-10 строгого режима на станции Всесвятской в черте города Чусовой Пермского края повторно подала представление о переводе публициста Бориса Стомахина в тюрьму. Об этом "Граням" сообщил омский гражданский активист Виктор Корб со ссылкой на полученное в понедельник письмо политзека.

В день написания письма, 25 ноября, у Стомахина состоялось свидание с его представителем - московским активистом Феликсом Шведовским. Сразу по окончании свидания политзека вызвали в администрацию, где сообщили о подаче нового представления и предложили написать ходатайство о личном участии в разбирательстве и привлечении к процессу екатеринбургского адвоката Романа Качанова, который защищает Стомахина в колонии.

Поскольку 25 ноября была пятница, заметил политзек, представление вместе с его ходатайством фсиновцы должны подать 28-го числа. Таким образом, разбирательства можно ожидать либо непосредственно перед Новым годом, либо сразу после него.

На сайте Чусовского горсуда информация о назначении слушаний по состоянию на полночь вторника по Москве отсутствует.

Можно предположить, что фсиновцы целенаправленно отложили подачу представления в суд до визита Шведовского, чтобы группа поддержки и СМИ узнали об их планах с опозданием.

О намерении фсиновцев добиться ужесточения приговора Стомахину стало известно в конце сентября. Представление в суд подписал замначальника ИК-10 майор внутренней службы Юрий Губаль. Он сослался на часть 7 статьи 74 УИК (виды исправительных учреждений), которая устанавливает, что в тюрьмы могут переводиться осужденные, являющиеся злостными нарушителями режима. Именно таковым фсиновцы объявили Стомахина.

За время пребывания в ИК-10 в августе - декабре 2014-го, а затем - с августа 2015 года политзек неоднократно подвергался необоснованным взысканиям. Его много раз помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), позже - в ПКТ (помещение камерного типа), и наконец - в ЕПКТ (единое помещение камерного типа). При этом уже после отправки в ЕПКТ Стомахину продолжили назначать сроки в ШИЗО.

Последний раз публициста отправили в изолятор 30 сентября, сорвав ему тем самым давно запланированные свидание и получение передачи. Политзек отмечал, что до этого почти полгода не попадал в ШИЗО. Новую провокацию фсиновцев он объяснил их намерением усилить позиции в преддверии суда о переводе на тюремный режим.

Разбирательство по представлению фсиновцев состоялось 27 октября. Адвокат Качанов указал судье Ольге Горшковой на противоречия и неясности в документах, а также на процессуальные ошибки и ходатайствовал о возвращении материалов в ИК-10. После этого представитель колонии Г. Безукладников отозвал документ.

29 февраля 2016 года Стомахин объявил сухую голодовку в знак протеста против очередного заключения на 15 суток в ШИЗО под надуманным предлогом. Через несколько дней протеста, однако, он по состоянию здоровья перешел с сухой голодовки на обычную, начав пить воду. Эту акцию политзек продолжал до истечения 15 суток в ШИЗО.

Согласно пункту "в" части 4 статьи 78 УИК (изменение вида исправительного учреждения) осужденные, которые обвинены в злостном нарушении режима, могут быть переведены из колонии в тюрьму не более чем на три года. Семилетний срок заключения Стомахина истекает 19 ноября 2019-го. Таким образом, можно предположить, что администрация ИК-10 намеревается - с учетом времени на обжалование решения и этап - отправить политзека в тюрьму до самого конца его срока.

Всего в России действует лишь около десятка тюрем (на арестантском жаргоне - крытки), в том числе одна для больных туберкулезом. При этом известно, что, хотя администрация ИК-10 необоснованно ужесточает осужденным режим, пытки как таковые в этой колонии не применяются. Между тем все тюрьмы, по отзывам правозащитников, - пыточные.

Насколько известно, до последнего времени ужесточение политзекам приговора путем перевода в учреждение с более строгими условиями содержания в путинской России не практиковалось. Первый подобный случай произошел лишь неделю назад. 28 ноября судья Кирсановского райсуда Тамбовской области Надежда Королева перевела лидера движения "Русские Астрахани" Игоря Стенина, осужденного к двухлетнему сроку, из колонии-поселения в колонию общего режима.

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