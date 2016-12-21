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Судья Калининского райсуда Челябинска Елена Гартвик приговорила 36-летнего родновера Андрея Токуна к двум годам строгого режима за поджог строящейся деревянной церкви во имя священномученика Петра, митрополита Крутицкого. Об этом сообщает U24. Подсудимый был признан виновным по части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение имущества путем поджога), предусматривающей до пяти лет колонии.

Согласно фабуле дела, в ночь на 24 ноября 2015 года Токун краской из баллончика нанес на забор церкви языческие надписи и символы, а по данным Ура.Ру - также антисемитские высказывания. Затем он бросил в здание церкви коктейль Молотова, однако он не загорелся. Тогда Токун зашел внутрь, облил стройматериалы, лежащие на полу, бензином, и поджег, после чего скрылся.

Как утверждается, ущерб, причиненный Челябинской епархии РПЦ, составил 917 958 рублей.

Ура.Ру пишет, что поджигателя задержали вскоре после инцидента. Между тем Znak.com со ссылкой на региональное УМВД передает, что в конце октября нынешнего года Токун сам явился в полицию с повинной. В своих показаниях он заявил, что ему "не нравятся церкви на русской земле".

Дело было рассмотрено в особом порядке. Разбирательство заняло одно заседание.

По информации Ура.Ру, Токун - известный скинхед; прозвище - Гиммлер. Ранее он отбыл шестилетний срок по обвинениям в убийстве бомжей и экстремизме.

Митрополит Петр (1862-1937) был ближайшим помощником патриарха Тихона. При советской власти неоднократно подвергался репрессиям. Расстрелян в тюрьме Магнитогорска.

Церковь, которую хотел поджечь Токун, уже достроена и действует. Рядом возводится будущий кафедральный собор епархии во имя Рождества Христова.