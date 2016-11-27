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ОП-7 Саратова возбудил дело по факту появления антихристианских граффити на церкви Георгия Победоносца в поселке Солнечный. Об этом в субботу сообщила областная прокуратура.

Сведения о квалификации дела в разных источниках расходятся. Прокуратура утверждает, что оно возбуждено по части 1 статьи 214 УК (вандализм), санкция которой составляет до трех месяцев ареста. Между тем "Свободные новости" со ссылкой на региональное УМВД передавали, что расследование ведется по части 2 этой же статьи (тот же состав с квалифицирующим признаком "по мотивам религиозной ненависти"), предусматривающей уже до трех лет колонии.

Как утверждают в надзорном ведомстве, граффити обнаружил утром 26 ноября один из прихожан церкви. Неизвестный или неизвестные краской нанесли на стену постройки фразу "I hate you, God" (англ. "Бог, я тебя ненавижу"), пентаграмму и формулу "Ave Satana" (лат. "Привет тебе, Сатана"), а также некую руническую надпись.

Расследование дела находится на контроле прокурора области Сергея Филипенко.

В октябре прошлого года, отмечали "Свободные новости", церковь Георгия Победоносца также была исписана некими "оскорбительными надписями". Тогда полиция тоже открыла дело по части 2 статьи 214 УК. Однако о результатах расследования не сообщалось.