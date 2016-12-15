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Мосгорсуд снизил блогеру Антону Носику сумму штрафа по делу об экстремизме с 500 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщила в своем твиттере координатор "Открытой России" Полина Немировская.

Приговор, вынесенный 3 октября судьей Пресненского райсуда Москвы Евгением Найденовым, апелляционная инстанция объявила полностью обоснованным. В то же время она указала, что штраф Носику был назначен согласно новой, ужесточенной редакции части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), которая была введена в действие в июле нынешнего года "законом Яровой". Между тем в соответствии с частью 1 статьи 10 кодекса (обратная сила уголовного закона) Носик должен был быть осужден согласно прежней редакции части 1 статьи 282, действовавшей на момент вмененного ему эпизода.

Прежняя редакция предусматривала штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, нынешняя - от 300 до 500 тысяч.

На ошибку в приговоре ранее обратил внимание и сам осужденный.

В остальном апелляция Носика и его адвоката Сергея Бадамшина была отклонена. Приговор вступил в законную силу.

1 октября 2015 года, на другой день после открытого вмешательства России в сирийскую войну, Носик опубликовал в своем ЖЖ пост "Стереть Сирию с лица земли". Он заявил, что он "горячо приветствует" бомбардировки Сирии, а жители страны "получают ровно то, за что они проголосовали".

"Кто б ни бомбил сегодня Сирию, я это горячо приветствую, а если ее вообще сотрут с лица Земли - не огорчусь ни разу, только спасибо скажу, - написал Носик. - За последние 70 лет Ближний Восток не видел от Сирии ничего, кроме агрессии, войн, людоедства, разрухи и горя. До 2011 года они весь этот ужас экспортировали в сопредельные государства, с 2011 года сами жнут ими же посеянную бурю. Так им и надо, и ни разу не жалко. Осталось только все выходы заминировать, чтобы не экспортировали джихад в Европу".

Дело против блогера возбудили в ноябре того же года. Позже стало известно, что СКР заинтересовался также выступлением Носика в эфире "Эха Москвы". Как и пост, оно было посвящено Сирии и беженцам с Ближнего Востока. В связи с этим двух ведущих радиостанции вызвали на допрос в качестве свидетелей. 26 апреля 2016-го Носику предъявили обвинение.

Слушания по существу дела продолжались с начала августа. В прениях сторон прокурор Елена Фролова запрашивала для блогера два года общего режима. Сам Носик вину не признал и пост удалять отказался ( ВИДЕО).