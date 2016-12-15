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Также: Право, Свобода слова, Интернет, Россия, Ближний Восток, Война, Общество, СМИ, Политика, Мир | Персоны: Антон Носик

новость Штраф Носику по делу об экстремизме снижен с 500 до 300 тысяч рублей

15.12.2016
Антон Носик после оглашения приговора. Фото: Грани.Ру
Антон Носик после оглашения приговора. Фото: Грани.Ру
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Мосгорсуд снизил блогеру Антону Носику сумму штрафа по делу об экстремизме с 500 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщила в своем твиттере координатор "Открытой России" Полина Немировская.

Приговор, вынесенный 3 октября судьей Пресненского райсуда Москвы Евгением Найденовым, апелляционная инстанция объявила полностью обоснованным. В то же время она указала, что штраф Носику был назначен согласно новой, ужесточенной редакции части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), которая была введена в действие в июле нынешнего года "законом Яровой". Между тем в соответствии с частью 1 статьи 10 кодекса (обратная сила уголовного закона) Носик должен был быть осужден согласно прежней редакции части 1 статьи 282, действовавшей на момент вмененного ему эпизода.

Прежняя редакция предусматривала штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, нынешняя - от 300 до 500 тысяч.

На ошибку в приговоре ранее обратил внимание и сам осужденный.

В остальном апелляция Носика и его адвоката Сергея Бадамшина была отклонена. Приговор вступил в законную силу.

1 октября 2015 года, на другой день после открытого вмешательства России в сирийскую войну, Носик опубликовал в своем ЖЖ пост "Стереть Сирию с лица земли". Он заявил, что он "горячо приветствует" бомбардировки Сирии, а жители страны "получают ровно то, за что они проголосовали".

"Кто б ни бомбил сегодня Сирию, я это горячо приветствую, а если ее вообще сотрут с лица Земли - не огорчусь ни разу, только спасибо скажу, - написал Носик. - За последние 70 лет Ближний Восток не видел от Сирии ничего, кроме агрессии, войн, людоедства, разрухи и горя. До 2011 года они весь этот ужас экспортировали в сопредельные государства, с 2011 года сами жнут ими же посеянную бурю. Так им и надо, и ни разу не жалко. Осталось только все выходы заминировать, чтобы не экспортировали джихад в Европу".

Дело против блогера возбудили в ноябре того же года. Позже стало известно, что СКР заинтересовался также выступлением Носика в эфире "Эха Москвы". Как и пост, оно было посвящено Сирии и беженцам с Ближнего Востока. В связи с этим двух ведущих радиостанции вызвали на допрос в качестве свидетелей. 26 апреля 2016-го Носику предъявили обвинение.

Слушания по существу дела продолжались с начала августа. В прениях сторон прокурор Елена Фролова запрашивала для блогера два года общего режима. Сам Носик вину не признал и пост удалять отказался ( Видео ВИДЕО).

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15.12.2016
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Владимир Абаринов

Суд и срам

Владимир Абаринов, 04.10.2016

Сторонники сохранения в УК 282-й статьи утверждают, что статья эта хорошая, но российские суды ее "неправильно" применяют. Дело Антона Носика со всей наглядностью показывает, что правильно применить ее невозможно, потому что она сама неправильная. Она не написана криво - она абсурдна по самой своей сути.

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