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новость Носик обвинил суд в использовании неправильной редакции УК

05.10.2016
Антон Носик в Пресненском суде Москвы. Фото: Грани.Ру
Антон Носик в Пресненском суде Москвы. Фото: Грани.Ру
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Медиаменеджер и блогер Антон Носик, приговоренный к штрафу в 500 тысяч рублей по "экстремистской" статье, заявил, что судья при вынесении приговора руководствовался неправильной редакцией Уголовного кодекса. Об этом Носик написал в своем Живом журнале.

По словам блогера, суд руководствовался нормой ныне действующей редакции статьи 282 УК, где предусмотрен штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Однако эта норма начала действовать лишь 6 июля 2016 года.

Поскольку запись в блоге, ставшую причиной уголовного разбирательства, Носик сделал в 2015 году, то приговор должен был выноситься с учетом редакции УК от 07.12.2011, считает блогер. Эта редакция предусматривает другую вилку штрафа по "экстремистской" статье - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

"Так что с вероятностью 99,8 процента приговор, вынесенный мне Пресненским судом в понедельник, будет при апелляции отменен Мосгорсудом - даже если эта инстанция очень сильно захотела бы оставить его в силе", - уверен Носик.

"Но одно можно сказать совершенно точно: штраф в 500000 рублей в апелляции не устоит, и платить его мне не придется", - добавил он.

В понедельник судья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов приговорил Носика к штрафу 500 тысяч рублей ( Видео ВИДЕО), объявив его виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Выступая в суде с последним словом, Носик попросил вынести ему оправдательный приговор или назначить наказание в виде реального срока лишения свободы.

Во вторник защита блогера подала жалобу на приговор. "Мы подали краткую жалобу на приговор в отношении моего подзащитного", - сказал адвокат Сергей Бадамшин. Он просит оправдать Носика в связи с тем, что в его действиях отсутствует состав преступления.

Носика осудили за пост "Стереть Сирию с лица земли", который он опубликовал в Живом журнале 1 октября 2015 года. Блогер написал, что он "горячо приветствует" бомбардировки Сирии, а жители страны "получают ровно то, за что они проголосовали".

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
05.10.2016
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Суд и срам

Владимир Абаринов, 04.10.2016

Сторонники сохранения в УК 282-й статьи утверждают, что статья эта хорошая, но российские суды ее "неправильно" применяют. Дело Антона Носика со всей наглядностью показывает, что правильно применить ее невозможно, потому что она сама неправильная. Она не написана криво - она абсурдна по самой своей сути.

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