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Медиаменеджер и блогер Антон Носик, приговоренный к штрафу в 500 тысяч рублей по "экстремистской" статье, заявил, что судья при вынесении приговора руководствовался неправильной редакцией Уголовного кодекса. Об этом Носик написал в своем Живом журнале.

По словам блогера, суд руководствовался нормой ныне действующей редакции статьи 282 УК, где предусмотрен штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Однако эта норма начала действовать лишь 6 июля 2016 года.

Поскольку запись в блоге, ставшую причиной уголовного разбирательства, Носик сделал в 2015 году, то приговор должен был выноситься с учетом редакции УК от 07.12.2011, считает блогер. Эта редакция предусматривает другую вилку штрафа по "экстремистской" статье - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

"Так что с вероятностью 99,8 процента приговор, вынесенный мне Пресненским судом в понедельник, будет при апелляции отменен Мосгорсудом - даже если эта инстанция очень сильно захотела бы оставить его в силе", - уверен Носик.

"Но одно можно сказать совершенно точно: штраф в 500000 рублей в апелляции не устоит, и платить его мне не придется", - добавил он.

В понедельник судья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов приговорил Носика к штрафу 500 тысяч рублей ( ВИДЕО), объявив его виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Выступая в суде с последним словом, Носик попросил вынести ему оправдательный приговор или назначить наказание в виде реального срока лишения свободы.

Во вторник защита блогера подала жалобу на приговор. "Мы подали краткую жалобу на приговор в отношении моего подзащитного", - сказал адвокат Сергей Бадамшин. Он просит оправдать Носика в связи с тем, что в его действиях отсутствует состав преступления.

Носика осудили за пост "Стереть Сирию с лица земли", который он опубликовал в Живом журнале 1 октября 2015 года. Блогер написал, что он "горячо приветствует" бомбардировки Сирии, а жители страны "получают ровно то, за что они проголосовали".