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новость Адвокат Антона Носика обжаловал приговор до делу об экстремизме

04.10.2016
Антон Носик в Пресненском суде Москвы. Фото: Грани.Ру
Антон Носик в Пресненском суде Москвы. Фото: Грани.Ру
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статья Статья

Суд и срам

Сторонники сохранения в УК 282-й статьи утверждают, что статья эта хорошая, но российские суды ее "неправильно" применяют. Дело Антона Носика со всей наглядностью показывает, что правильно применить ее невозможно, потому что она сама неправильная. Она не написана криво - она абсурдна по самой своей сути.

Владимир Абаринов
04.10.2016

Защита блогера и медиаменеджера Антона Носика подала жалобу на приговор по делу об экстремизме. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

"Мы подали краткую жалобу на приговор в отношении моего подзащитного", - сказал адвокат. В жалобе Бадамшин просит оправдать Носика в связи с тем, что в его действиях отсутствует состав преступления.

В понедельник судья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов приговорил Носика к штрафу 500 тысяч рублей ( Видео ВИДЕО), объявив его виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Выступая в суде с последним словом, Носик попросил вынести ему оправдательный приговор или назначить наказание в виде реального срока лишения свободы.

По словам блогера, обвинение не предприняло ни малейшей попытки доказать, что он имел преступный умысел. Также он задался вопросом, почему его "экстремистский" пост до сих пор не убран из открытого доступа? Носик также упомянул экспертизу по делу, в которой трое экспертов Московского исследовательского центра не нашли в его высказываниях признаков экстремизма.

1 октября 2015 года Носик опубликовал пост "Стереть Сирию с лица земли". Он написал, что он "горячо приветствует" бомбардировки Сирии, а жители страны "получают ровно то, за что они проголосовали".

"Кто б ни бомбил сегодня Сирию, я это горячо приветствую, а если ее вообще сотрут с лица Земли - не огорчусь ни разу, только спасибо скажу, - написал Носик. - За последние 70 лет Ближний Восток не видел от Сирии ничего, кроме агрессии, войн, людоедства, разрухи и горя. До 2011 года они весь этот ужас экспортировали в сопредельные государства, с 2011 года сами жнут ими же посеянную бурю. Так им и надо, и ни разу не жалко. Осталось только все выходы заминировать, чтобы не экспортировали джихад в Европу".

8 октября пресс-служба СКР сообщила о начале доследственной проверки высказываний блогера на экстремизм.

16 февраля официальный представитель столичного управления СКР Юлия Иванова сообщила, что Носик стал подозреваемым по уголовному делу. "Дело было возбуждено еще в ноябре по результатам проверки", - отметила она. По словам источника РБК, следователей также заинтересовало выступление Носика в эфире "Эха Москвы". Как и пост, оно было посвящено Сирии и беженцам с Ближнего Востока. В связи с этим двое ведущих радиостанции были вызваны на допрос в качестве свидетелей.

22 марта Носика допросили в СКР в качестве подозреваемого в экстремизме. Тогда же стало известно, что следствием назначена третья по счету экспертиза по делу.

26 апреля следствие предъявило Носику обвинение по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). По результатам третьей экспертизы, проведенной Волгоградской лабораторией, в тексте Носика были обнаружены "лингвистические признаки возбуждения вражды по отношению к сирийцам, выделяемым по национально-территориальному признаку".

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04.10.2016

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