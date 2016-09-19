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Прокурор Елена Фролова запросила два года колонии общего режима для блогера и медиаменеджера Антона Носика, обвиняемого в экстремизме, с заключением под стражу в зале суда. Об этом сам блогер сообщил на своей странице в Фейсбуке. Прения сторон проходят в Пресненском суде Москвы.

Сам Носик признал, что "перегнул палку". "Да, безусловно, я перегнул палку, но программа "Особое мнение" (на радио "Эхо Москвы", где Носик также высказывался по поводу Сирии. - Ред.) для этого и была создана, чтоб приходили люди и перегибали палку своим мнением", - сказал блогер, отвечая на вопрос суда.

Ранее Носик отказался признавать вину. "Я не раскаиваюсь. Мой защитник предлагал удалить мой пост в блоге, но я не собираюсь этого делать. В этом блоге я высказал свое мнение 14,5 тысячи раз до этого поста и после еще 700 раз, поэтому мне нужно вменить эту статью 15 тысяч раз", - заявил он на слушаниях по делу в августе.

По предположению Носика, его осудят к штрафу 180 тысяч рублей. Между тем вмененная ему часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) предусматривает не только штраф, но и лишение свободы на срок до четырех лет.

1 октября 2015 года Носик опубликовал пост "Стереть Сирию с лица земли". Он написал, что он "горячо приветствует" бомбардировки Сирии, а жители страны "получают ровно то, за что они проголосовали".

"Кто б ни бомбил сегодня Сирию, я это горячо приветствую, а если ее вообще сотрут с лица Земли - не огорчусь ни разу, только спасибо скажу, - написал Носик. - За последние 70 лет Ближний Восток не видел от Сирии ничего, кроме агрессии, войн, людоедства, разрухи и горя. До 2011 года они весь этот ужас экспортировали в сопредельные государства, с 2011 года сами жнут ими же посеянную бурю. Так им и надо, и ни разу не жалко. Осталось только все выходы заминировать, чтобы не экспортировали джихад в Европу".

8 октября пресс-служба СКР сообщила о начале доследственной проверки высказываний блогера на экстремизм.

16 февраля официальный представитель столичного управления СКР Юлия Иванова сообщила, что Носик стал подозреваемым по уголовному делу. "Дело было возбуждено еще в ноябре по результатам проверки", - отметила она. По словам источника РБК, следователей также заинтересовало выступление Носика в эфире "Эха Москвы". Как и пост, оно было посвящено Сирии и беженцам с Ближнего Востока. В связи с этим двое ведущих радиостанции были вызваны на допрос в качестве свидетелей.

22 марта Носика допросили в СКР в качестве подозреваемого в экстремизме. Тогда же стало известно, что следствием назначена третья по счету экспертиза по делу.

26 апреля следствие предъявило Носику обвинение по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). По результатам третьей экспертизы, проведенной Волгоградской лабораторией, в тексте Носика были обнаружены "лингвистические признаки возбуждения вражды по отношению к сирийцам, выделяемым по национально-территориальному признаку".