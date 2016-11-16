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Также: Политзеки, Тюрьма, Право, Регионы, Спецслужбы, Религия, Ксенофобия, Свобода слова, Россия, Общество, СМИ | Персоны: Магомеднаби Магомедов (Сильдинский), Дагир Хасавов

новость Имам-политзек Магомеднаби Сильдинский отправлен в карцер

16.11.2016
Магомеднаби Магомедов (Сильдинский). Фото: meduza.io
Магомеднаби Магомедов (Сильдинский). Фото: meduza.io
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Администрация СИЗО-1 в Ростове-на-Дону отправила хасавюртского салафитского имама Магомеднаби Магомедова (Сильдинского), осужденного к пяти годам общего режима по делу о терроризме и экстремизме, в карцер на 15 суток. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Дагир Хасавов.

"Кавказскому узлу" в УФСИН по Ростовской области заявили, что причиной взыскания стало нарушение Магомедовым режима содержания. Между тем Хасавов, приведя исчерпывающий список оснований для помещения в карцер, заметил, что обвинить имама могли разве что в неповиновении требованиям фсиновцев, расценив как таковое совершение им молитв.

Адвокат также сообщил, что, если до приговора по делу Магомедов содержался в общей камере с еще 20 арестантами, то по окончании процесса его по неизвестной причине перевели в спецблок, где посадили "к неизвестному сокамернику". "А теперь (политзек) вовсе изолирован на 15 суток", - добавил Хасавов.

Юрист также написал, что в ближайшее время вылетает в Ростов, чтобы обсудить с клиентом подачу апелляционной жалобы, а также встретиться с администрацией СИЗО и выяснить ситуацию с отправкой политзека в карцер.

Приговор Магомедову вынес 24 октября судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове Алексей Колесник. Вел ли он разбирательство единолично или во главе судейской коллегии, неизвестно.

Имам был объявлен виновным по части 1 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание) и части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

Приговор оказался более суровым, чем запрашивал прокурор. Он требовал для Магомедова срока в колонии-поселении, а не в колонии общего режима.

Сам политзек вину не признал.

Магомедов был имамом Восточной мечети Хасавюрта и председателем городского Совета имамов. Согласно фабуле дела, в своей хутбе (пятничной проповеди) "Проблемы мусульман", произнесенной в Восточной мечети 5 февраля, клирик "публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании".

В действительности, однако, имам в своей проповеди подчеркнул недопустимость дальнейшего давления властей на салафитов и призвал верующих быть сплоченными и отстаивать свои права мирными средствами.

29 марта УФСБ по Дагестану открыло против Магомедова дело. 8 апреля имам был схвачен оперативниками ЦПЭ и на другой день арестован в Махачкале. Сразу же после ареста он подвергся пыткам в махачкалинском СИЗО-1. После побоев арестованный сообщал, в частности, о боли в почках.

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16.11.2016

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