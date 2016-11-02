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новость Дело без существа

В суде директор Библиотеки украинской литературы отказалась признать вину
02.11.2016
Наталья Шарина. Фото: РГБ
Наталья Шарина. Фото: РГБ
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В Мещанском райсуде Москвы под председательством судьи Елены Гудошниковой начались слушания по существу дела в отношении директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. "Грани" вели твиттер-трансляцию заседания.

Прокурор Баландина зачитала обвинительное заключение. Шариной вменяются пункт "б" части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды с использованием служебного положения; санкция до 5 лет колонии) и часть 4 статьи 160 УК (растрата в особо крупном размере; до 10 лет).

"Обвинение по статье 160 мне понятно, но я вину не признаю. А по статье 282 не понятно вообще, какие я действия совершила конкретно", - заявила Шарина.

Адвокат Иван Павлов заявил, что объективная сторона преступления Шариной по обвинению в экстремизме не раскрыта. По субъективной стороне умысел подсудимой не только не доказан, но и не обозначен, мотивы преступления неясны. "Нет ни одного факта в деле, что у Шариной были экстремистские интенции, антироссийские настроения. События преступления нет", - подчеркнул адвокат.

Павлов также подробно проанализировал обвинение в растрате около 3,5 миллионов рублей. Шариной вменяется использование денег библиотеки на оплату своей юридической защиты. Адвокат отметил, что договоры с юристами были одобрены департаментом культуры.

"Дело давно сползло с правовых рельсов на политические, и нам очень жаль, что суд втягивают в политику", - отметил адвокат.

На заседании была допрошена преемница Шариной на посту директора библиотеки Наталья Веденеева. Она занимает эту должность с 21 января. Веденеева проходит представителем потерпевшей стороны по делу о растрате. Она заявила, что планируется подать к Шариной гражданский иск о возмещении ущерба. После допроса Веденеевой заседание суда было отложено до 23 ноября.

28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы и в квартире Шариной прошли обыски. Единственным запрещенным изданием, которое, по утверждению СКР, изъяли в библиотеке, была книга Дмитрия Корчинского "Війна в натовпі" ("Война в толпе", 1999), которую в марте 2013 года признали экстремистской. При этом сотрудники библиотеки доказывали, что в фондах этой книги не было - ее в библиотеку подбросили как раз правоохранители.

Никакой другой запрещенной литературы визитеры не нашли. Изымались книги о Степане Бандере, ОУН и УПА, хотя в списке экстремистских материалов ни одна из этих книг не значится. Также следователи изъяли детский журнал "Барвінок", заявив, будто в нем изображен флаг "Правого сектора".

По итогам обыска Шарина была задержана. 30 октября Таганский райсуд Москвы поместил задержанную под домашний арест. В дальнейшем домашний арест неоднократно продлевался, а апелляции защиты всякий раз отклонялись.

Следствие вел отдел столичного главка СКР по расследованию особо важных дел. Первоначально Шариной вменялась лишь "экстремистская" 282-я статья. Однако 5 апреля 2016 года библиотекарю предъявили также обвинение в растрате. Как утверждалось, в 2011-2013 годах, когда Шарину преследовали по предыдущему делу, она расходовала на свою защиту средства, предназначавшиеся на выплату зарплаты юристам библиотеки.

Павлов расценил это обвинение как абсурдное. В 2013 году, заметил он, это дело против Шариной было закрыто за отсутствием состава преступления, а юристы библиотеки не имели адвокатского статуса и потому не могли самостоятельно защищать Шарину - защитой обвиняемой занимался именно адвокат, услуги которого она оплачивала из собственных средств. Смысл возбуждения нового дела, заключил Павлов, состоит в том, чтобы и дальше продлевать Шариной срок домашнего ареста: по обвинению в экстремизме ей не могли назначать эту меру пресечения в течение более чем полугода, тогда как обвинение в растрате это позволяет.

26 мая стало известно, что завотделом психолингвистики Института языковедения РАН Евгений Тарасов, проведя экспертизу по делу Шариной, усмотрел признаки экстремизма практически во всех проанализированных изданиях, включая журнал "Барвінок".

Обвинительное заключение прокуратура Москвы утвердила лишь со второго раза. При этом недочеты, из-за которых документ был возвращен в СКР после первого ознакомления с делом, следствие по существу так и не устранило.

21 октября прошли предварительные слушания по делу. Судья Гудошникова отклонила ходатайство защиты о возврате дела в прокурору. Павлов, однако, заметил, что такое решение не исключает возможности возврата в ходе последующего разбирательства.

Гудошникова продлила домашний арест Шариной до 28 апреля, смягчив при этом его режим. Теперь подсудимой разрешены ежедневные прогулки продолжительностью до двух часов.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
02.11.2016

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