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новость Фонд Библиотеки украинской литературы в Москве передадут Центру славянских культур

21.09.2016
Библиотека украинской литературы. Фото: inosmi.ru
Библиотека украинской литературы. Фото: inosmi.ru
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Власти Москвы приняли решение "сохранить Библиотеку украинской литературы", передав ее Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.Рудомино. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма.

При этом в сообщении уточняется, что собрание библиотеки станет основой фонда Центра славянских культур, создаваемого на базе "Иностранки".

"Книжная коллекция Центра будет сформирована как из фондов самой "Иностранки", так и в сотрудничестве с библиотеками стран - участниц Форума славянских культур и другими культурными институтами. Богатейшая коллекция книг станет доступна всем читателям "Иностранки" и ее многочисленным зарубежным гостям", - говорится в сообщении.

28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы и в квартире ее директора Натальи Шариной прошли обыски. Единственным запрещенным изданием, которое, по утверждению СКР, изъяли в библиотеке, была книга Дмитрия Корчинского "Війна в натовпі" ("Война в толпе", 1999), которую в марте 2013 года признали экстремистской. При этом сотрудники библиотеки доказывали, что в фондах этой книги не было - ее в библиотеку подбросили как раз правоохранители.

Никакой другой запрещенной литературы визитеры не нашли. Изымались книги о Степане Бандере, ОУН и УПА, хотя в списке экстремистских материалов ни одна из этих книг не значится. Также следователи изъяли детский журнал "Барвінок", заявив, будто в нем изображен флаг "Правого сектора".

По итогам обыска Шарина была задержана. 30 октября Таганский райсуд Москвы поместил задержанную под домашний арест. В дальнейшем домашний арест неоднократно продлевался, а апелляции защиты отклонялись.

Первоначально Шариной вменялась лишь "экстремистская" 282-я статья. Однако 5 апреля 2016 года отдел столичного главка СКР по расследованию особо важных дел предъявил ей также обвинение в растрате. Как утверждалось, в 2011-2013 годах, когда Шарину преследовали по предыдущему делу, она расходовала на свою защиту средства, предназначавшиеся на выплату зарплаты юристам библиотеки.

26 мая стало известно, что завотделом психолингвистики Института языковедения РАН Евгений Тарасов, проведя экспертизу по делу Шариной, усмотрел признаки экстремизма практически во всех проанализированных изданиях, включая журнал "Барвінок".

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21.09.2016

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