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новость Дело директора Библиотеки украинской литературы Шариной уходит в суд

06.10.2016
Наталья Шарина. Фото: РГБ
Наталья Шарина. Фото: РГБ
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Прокуратура Москвы со второй попытки утвердила обвинительное заключение по делу директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвоката обвиняемой Ивана Павлова. Дело уходит в Мещанский райсуд столицы.

Шариной вменяются пункт "б" части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды с использованием служебного положения; до 5 лет колонии) и часть 4 статьи 160 УК (растрата в особо крупном размере; до 10 лет).

"Следствие так и не смогло четко сформулировать обвинение в экстремизме, - заметил Павлов. - Из текста обвинительного заключения не понятно, в совершении каких именно действий обвиняется Шарина. В такой ситуации суд просто не сможет рассматривать дело и будет вынужден возвратить его обратно прокурору".

15 августа стало известно, что прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу и вернула материалы в отдел столичного главка СКР по расследованию особо важных дел. Через месяц, 15 сентября, Шариной в четвертый раз предъявили окончательное обвинение. При этом Павлов отмечал, что в текст обвинительного заключения внесены лишь "незначительные коррективы".

28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы и в квартире Шариной прошли обыски. Единственным запрещенным изданием, которое, по утверждению СКР, изъяли в библиотеке, была книга Дмитрия Корчинского "Війна в натовпі" ("Война в толпе", 1999), которую в марте 2013 года признали экстремистской. При этом сотрудники библиотеки доказывали, что в фондах этой книги не было - ее в библиотеку подбросили как раз правоохранители.

Никакой другой запрещенной литературы визитеры не нашли. Изымались книги о Степане Бандере, ОУН и УПА, хотя в списке экстремистских материалов ни одна из этих книг не значится. Также следователи изъяли детский журнал "Барвінок", заявив, будто в нем изображен флаг "Правого сектора".

По итогам обыска Шарина была задержана. 30 октября Таганский райсуд Москвы поместил задержанную под домашний арест. В дальнейшем домашний арест неоднократно продлевался; последний раз - до 28 октября 2016-го. Апелляции защиты неизменно отклонялись.

Первоначально Шариной вменялась лишь "экстремистская" 282-я статья. Однако 5 апреля 2016 года следствие предъявило ей также обвинение в растрате. Как утверждалось, в 2011-2013 годах, когда Шарину преследовали по предыдущему делу, она расходовала на свою защиту средства, предназначавшиеся на выплату зарплаты юристам библиотеки.

Павлов расценил это обвинение как абсурдное. В 2013 году, заметил он, это дело против Шариной было закрыто за отсутствием состава преступления, а юристы библиотеки не имели адвокатского статуса и потому не могли самостоятельно защищать Шарину - защитой обвиняемой занимался именно адвокат, услуги которого она оплачивала из собственных средств. Смысл возбуждения нового дела, заключил Павлов, состоит в том, чтобы и дальше продлевать Шариной срок домашнего ареста: по обвинению в экстремизме ей не могли назначать эту меру пресечения в течение более чем полугода, тогда как обвинение в растрате это позволяет.

26 мая стало известно, что завотделом психолингвистики Института языковедения РАН Евгений Тарасов, проведя экспертизу по делу Шариной, усмотрел признаки экстремизма практически во всех проанализированных изданиях, включая журнал "Барвінок".

21 сентября власти Москвы объявили о фактическом упразднении Библиотеки украинской литературы. В сообщении чиновников это решение было представлено как передача ее фондов Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино, предпринимаемая с целью "сохранить Библиотеку украинской литературы".

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
06.10.2016

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