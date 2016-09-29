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Мосгорсуд признал законным постановление о продлении срока домашнего ареста директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений", - сообщили в Мосгорсуде.

26 августа судья Пресненского райсуда Москвы Тереза Жребец продлила до 28 октября домашний арест Шариной. Свое ходатайство следователь обосновывал тем, что необходимо провести еще ряд следственных действий, а Шарина, находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда и оказать давление на суд. В ходе заседания также стало известно, что срок следствия по делу продлен до 28 октября 2016 года.

"Я категорически возражаю против всего этого. На протяжении целых 10 месяцев излагаются одни и те же основания в ходатайстве следователя. Следствие было завершено по существу в июле. Более месяца у нас ушло, чтобы мы знакомились с делом. К следователю я ездила без сопровождения сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. И если бы мне было нужно, я могла бы уйти", - заявила Шарина.

15 августа адвокат Шариной Иван Павлов сообщил, что прокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по ее делу. "Прокуратура вернула дело директора Библиотеки украинской литературы в Следственный комитет, отказавшись утвердить обвинительное заключение по уголовному делу моей подзащитной", - сказал Павлов. По его словам, причины такого решения пока неизвестны.

11 августа Павлов сообщил, что следствие передало в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения дело в отношении Шариной. По словам адвоката, защита Шариной ходатайствовала о разъяснении сущности предъявленного ей обвинения. "Мы заявили ходатайство о том, что нам до сих пор сущность обвинения по статье об экстремизме не растолкована. Следствие до сих пор не может сформулировать, в чем конкретно обвиняют нашу подзащитную, - сказал Павлов. - У нас есть надежда, что прокуратура не возьмет на себя смелость, чтобы продавливать это дело в том виде, в котором оно находится сейчас, в суд".

28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы и в квартире Шариной прошли обыски. Единственным запрещенным изданием, которое, по утверждению СКР, изъяли в библиотеке, была книга Дмитрия Корчинского "Війна в натовпі" ("Война в толпе", 1999), которую в марте 2013 года признали экстремистской. При этом сотрудники библиотеки доказывали, что в фондах этой книги не было - ее в библиотеку подбросили как раз правоохранители.

Никакой другой запрещенной литературы визитеры не нашли. Изымались книги о Степане Бандере, ОУН и УПА, хотя в списке экстремистских материалов ни одна из этих книг не значится. Также следователи изъяли детский журнал "Барвінок", заявив, будто в нем изображен флаг "Правого сектора".

По итогам обыска Шарина была задержана. 30 октября Таганский райсуд Москвы поместил задержанную под домашний арест. В дальнейшем домашний арест неоднократно продлевался, а апелляции защиты отклонялись.

Первоначально Шариной вменялась лишь "экстремистская" 282-я статья. Однако 5 апреля 2016 года отдел столичного главка СКР по расследованию особо важных дел предъявил ей также обвинение в растрате. Как утверждалось, в 2011-2013 годах, когда Шарину преследовали по предыдущему делу, она расходовала на свою защиту средства, предназначавшиеся на выплату зарплаты юристам библиотеки.

Новое обвинение Павлов назвал абсурдным. Он заметил, что в 2013 году это дело против Шариной было закрыто за отсутствием состава преступления, а юристы библиотеки не имели адвокатского статуса и потому не могли самостоятельно защищать Шарину - защитой обвиняемой занимался именно адвокат, услуги которого она оплачивала из собственных средств. Смысл возбуждения нового дела, заключил адвокат, состоит в том, чтобы и дальше продлевать Шариной срок домашнего ареста: по обвинению в экстремизме ей не могли назначать эту меру пресечения в течение более чем полугода, тогда как обвинение в растрате это позволяет.

26 мая стало известно, что завотделом психолингвистики Института языковедения РАН Евгений Тарасов, проведя экспертизу по делу Шариной, усмотрел признаки экстремизма практически во всех проанализированных изданиях, включая журнал "Барвінок".