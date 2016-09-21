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новость Украинский культурный центр в Москве заблокирован сотрудниками-россиянами

21.09.2016
Национальный культурный центр Украины в Москве. Фото: tsn.ua
Национальный культурный центр Украины в Москве. Фото: tsn.ua
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Граждане России, работающие в Национальном культурном центре Украины в Москве, заблокировали вход в учреждение и не допускают туда назначенного Киевом гендиректора Владимира Ионова, а также украинских журналистов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на самого Ионова.

Гендиректор заметил, что не может уволить сотрудников-россиян, поскольку в соответствии с двусторонним соглашением 1998 года об открытии центра учреждение работает по российскому законодательству. Между тем, продолжил Ионов, "сейчас уже сняли, но еще недавно у некоторых работников были в кабинетах красные флаги и портреты некоторых лидеров Российской Федерации". "Говорят, что это их идеологическое убеждение", - пояснил он.

Как рассказал агентству представитель омбудсмена Украины в России Владимир Шрейдлер, свои действия сотрудники-россияне объясняют тем, что не признают кадровых решений Киева. Они, продолжил Шрейдлер, поддерживают пророссийских боевиков на Восточной Украине. "Это тот самый сепар, - заметил собеседник УНИАН об одном из сотрудников, - который кричал, что не надо говорить на украинском языке в центре, который требовал от меня не показывать украинские удостоверения внутри здания".

При этом, добавил Шрейдлер, действительная причина конфликта в учреждении - нежелание сотрудников отказываться от доходов, получаемых за счет сдачи части площадей в аренду. Площадь помещений центра, расположенного в центре Москвы на Арбате, - 4 тысячи квадратных метров. Четверть площадей сдается арендаторам.

"Руководство центра сидит здесь более 15 лет, - рассказал Шрейдлер. - Сказать, что просто коррупционеры, - считайте, что я промолчал... Нового директора, нормального, которого направили из Киева, они не воспринимают, они угрожают физически. Вчера, пока он со мной встречался, поменяли ему замок в кабинете, чтобы он не мог войти".

Управление делами президента Украины назначило Ионова гендиректором центра 3 марта. Между тем Москва почти полгода отказывалась вносить в ЕГРЮЛ информацию о новом руководителе учреждения. В начале августа глава общества "Провісник" Тарас Дудко сообщал, что из-за саботажа российских властей сотрудники центра не получают зарплату.

Сведения о новом гендиректоре были внесены в ЕГРЮЛ лишь 31 августа. Это позволило разблокировать работу центра.

11 марта прокремлевские боевики напали на Национальный культурный центр Украины. Флаг страны сорвали со здания и сожгли. В мае, в канун годовщины победы над Германией, российские полицейские также сорвали украинский флаг с крыши центра. Между тем учреждение является собственностью украинского государства.

Ранее в среду стало известно, что мэрия Москвы фактически упраздняет Библиотеку украинской литературы, передавая фонды учреждения Библиотеке иностранной литературы. Директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина почти год находится под домашним арестом по сфабрикованному делу об экстремизме и растрате.

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21.09.2016

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