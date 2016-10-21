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Судья Мещанского райсуда Москвы Елена Гудошникова в ходе предварительных слушаний по делу директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной смягчила обвиняемой режим домашнего ареста. Об этом сообщает на своей ФБ-странице адвокат библиотекаря Иван Павлов.

Без малого год Шариной было запрещено покидать квартиру. Теперь ей разрешены ежедневные прогулки продолжительностью до двух часов.

До поступления дела в суд защита Шариной неоднократно заявляла требование смягчить обвиняемой режим домашнего ареста, однако неизменно получала отказ.

Как передает РАПСИ, домашний арест Шариной продлен до 28 апреля 2017 года - на полгода с момента окончания срока, установленного предыдущим решением. Это обычная практика в начале судебных разбирательств, хотя аресты, как правило, продлевают, на полгода с момента поступления дела в суд.

Ранее Павлов отмечал, что обвинение в адрес его доверительницы расплывчато и он будет добиваться возвращения дела в прокуратуру. Однако судья Гудошникова на предварительных слушаниях соответствующее ходатайство отклонила. Адвокат, однако, заметил, что такое решение не исключает возможности возврата дела прокурору в ходе последующего разбирательства.

Слушания по существу дела откроются 2 ноября. Начало заседания в 15 часов.

Ранее в нынешнем году Гудошникова рассматривала дело об акции Петра Павленского "Угроза". Она приговорила художника к штрафу 500 тысяч рублей, а также выплате сравнимой компенсации по гражданскому иску "потерпевшей" войсковой части.

Шариной вменяются пункт "б" части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды с использованием служебного положения; санкция до 5 лет колонии) и часть 4 статьи 160 УК (растрата в особо крупном размере; до 10 лет). Обвинительное заключение прокуратура Москвы утвердила лишь со второго раза. При этом недочеты, из-за которых документ был возвращен в СКР после первого ознакомления с делом, следствие по существу так и не устранило.

28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы и в квартире Шариной прошли обыски. Единственным запрещенным изданием, которое, по утверждению СКР, изъяли в библиотеке, была книга Дмитрия Корчинского "Війна в натовпі" ("Война в толпе", 1999), которую в марте 2013 года признали экстремистской. При этом сотрудники библиотеки доказывали, что в фондах этой книги не было - ее в библиотеку подбросили как раз правоохранители.

Никакой другой запрещенной литературы визитеры не нашли. Изымались книги о Степане Бандере, ОУН и УПА, хотя в списке экстремистских материалов ни одна из этих книг не значится. Также следователи изъяли детский журнал "Барвінок", заявив, будто в нем изображен флаг "Правого сектора".

По итогам обыска Шарина была задержана. 30 октября Таганский райсуд Москвы поместил задержанную под домашний арест. В дальнейшем домашний арест неоднократно продлевался, а апелляции защиты всякий раз отклонялись.

Следствие вел отдел столичного главка СКР по расследованию особо важных дел. Первоначально Шариной вменялась лишь "экстремистская" 282-я статья. Однако 5 апреля 2016 года библиотекарю предъявили также обвинение в растрате. Как утверждалось, в 2011-2013 годах, когда Шарину преследовали по предыдущему делу, она расходовала на свою защиту средства, предназначавшиеся на выплату зарплаты юристам библиотеки.

Павлов расценил это обвинение как абсурдное. В 2013 году, заметил он, это дело против Шариной было закрыто за отсутствием состава преступления, а юристы библиотеки не имели адвокатского статуса и потому не могли самостоятельно защищать Шарину - защитой обвиняемой занимался именно адвокат, услуги которого она оплачивала из собственных средств. Смысл возбуждения нового дела, заключил Павлов, состоит в том, чтобы и дальше продлевать Шариной срок домашнего ареста: по обвинению в экстремизме ей не могли назначать эту меру пресечения в течение более чем полугода, тогда как обвинение в растрате это позволяет.

26 мая стало известно, что завотделом психолингвистики Института языковедения РАН Евгений Тарасов, проведя экспертизу по делу Шариной, усмотрел признаки экстремизма практически во всех проанализированных изданиях, включая журнал "Барвінок".

21 сентября власти Москвы объявили о фактическом упразднении Библиотеки украинской литературы. В сообщении чиновников это решение было представлено как передача ее фондов Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино, предпринимаемая с целью "сохранить Библиотеку украинской литературы".