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Власти перенесли на неопределенный срок установку памятника Ивану Грозному в городе Александрове Владимирской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя главы администрации Александровского района Елену Шульгу.

При этом об отказе от проекта речи не идет, подчеркнула Шульга. "То, что на Александровской земле появится памятник Ивану Грозному, не вызывает сомнений. С этим согласны и местные жители, мы также видим большой интерес и поддержку со стороны туристов", - сказала представитель администрации. По ее словам, к детальной проработке вопросов, связанных с установкой монумента, власти планируют вернуться после полного завершения благоустройства набережной города.

6 августа 2016 на берегу реки Серой, напротив Александровской Слободы, по инициативе Фонда сохранения культурного наследия "Русский Витязь" прошла закладка основания памятника Ивану Грозному. В конце апреля инициаторы установки монумента предприняли первую попытку открыть памятник. Скульптура была водружена на постамент, однако спустя несколько часов ее демонтировали и увезли по указанию местных властей.

По решению главы Александровского района Игоря Першина "в связи с неблагоприятными погодными условиями" открытие памятника перенесли на 26 августа. Однако и в этот день мероприятие не состоялось.

14 октября прошлого года в Орле был открыт первый в России памятник Ивану Грозному, основателю города. Монумент намеревались открыть в рамках празднования 450-летия города 4-6 августа. Однако 20 июля на рабочей встрече губернатора области Вадима Потомского с представителями общественности, как противниками, так и сторонниками установки памятника, было принято установку отложить. "Мы не собираемся вносить какие-либо изменения в историю, канонизировать Ивана Грозного. Речь идет об основателе города Орла, который 450 лет назад принял решение основать здесь крепость", - сказал на встрече губернатор.

30 октября на голову памятника Грозному надели мешок. У коня в зубах укрепили веревку, которая поддерживала табличку с надписью "Духота-то какая, темнота". Полицейские задержали 36-летнего жителя Ярославля. Он приехал в Орел специально, чтобы провести свою акцию. Имя протестующего не называлось. Задержанного оштрафовали на 500 рублей по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

24 ноября Заводской райсуд Орла отказался удовлетворить иск экс-депутата горсовета Орла Юрия Малютина о сносе памятника. Истец указывал на незаконность возведения монумента в охранной зоне, прилегающей к Богоявленской церкви. 2 марта Орловский областной суд отклонил апелляцию Малютина на решение районного суда и признал законной установку памятника.