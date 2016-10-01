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В Орле установлен на постамент первый в России памятник царю Ивану Грозному. Об этом заявил губернатор Орловской области Вадим Потомский, сообщает ТАСС.

"Сегодня памятник установили, поставили на постамент, сейчас территория облагораживается", - сказал Потомский. По его словам, точная дата открытия будет известна в ближайшее время.

Власти поддерживают установку памятника Ивану Грозному в Орле, потому что он является основателем города и "великим русским царем, собирателем земли русской", заявил губернатор. "Он заставил всех считаться с Россией, он оставил нашу православную веру. Он сделал все для того, чтобы Россия стала Россией. Я с огромным уважением отношусь к сильным руководителям, потому что только такой руководитель способен вести к развитию", - сказал Потомский.

В четверг депутаты городского совета Орла единогласно проголосовали за выделение земли под памятник Ивану Грозному. В июне депутаты согласовали установку у здания магистрата. Однако после того как общественность выступила резко против установки памятника именно на этом месте, расположение было решено изменить. В итоге было предложено место возле Красного моста неподалеку от Богоявленского собора.

Первый в России памятник Ивану Грозному, основателю Орла, намеревались открыть в этом городе в рамках празднования 450-летия города 4-6 августа. Как заявил Потомский, памятник поставят на пожертвования горожан.

Однако 20 июля на рабочей встрече Потомского с представителями общественности, как противниками, так и сторонниками установки памятника, было принято установку памятника отложить. По итогам встречи было принято решение провести социологический опрос о необходимости установки памятника в Орле и месте его расположения.

"Мы не собираемся вносить какие-либо изменения в историю, канонизировать Ивана Грозного. Речь идет об основателе города Орла, который 450 лет назад принял решение основать здесь крепость", - сказал на встрече губернатор.

1 августа Потомский сообщил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл одобрил идею установить в Орле памятник Ивану Грозному. По словам губернатора, 28 июля Кирилл побывал на Орловщине и встретился с ним и митрополитом Орловским и Болховским Антонием. Во время этой встречи патриарх заметил, что, хотя Иван Грозный и Петр I не заслуживают канонизации из-за их методов государственного управления, "как мощные государственники они навсегда останутся в истории". "Иван Грозный как основатель города Орла заслуживает установки здесь памятника", - добавил Кирилл.

13 сентября Заводской суд Орла принял к производству иск об оспаривании действий администрации и мэра города. Истец признать противоречащими законодательству возведение монумента в охранной зоне перед "Зданием магистрата". Суд до вынесения решения по делу запретил установку памятника.