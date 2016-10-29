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В Канске спилили альтернативный памятник царю Ивану Грозному в виде окровавленного деревянного кола. Его автор, красноярский художник Владислав Гультяев, приветствовал это решение.

"И вообще хорошо что его снесли, не должно быть ему памятников у нас, как и Сталину. Я очень надеюсь что в памяти наших потомков Путин не останется тем человеком, которому нельзя ставить памятники", - написал художник.

23 октября Гультяев установил кол на берегу реки Кан.

Как отметил художник, на эту акцию его вдохновила "спорная инициатива" установки памятника "печально известному царю" в городе Орле. "Соглашаясь с установкой таких памятников, мы молчаливо одобряем репрессии, пытки и казни. Народ, который не выносит из своей истории полезных уроков, вынужден повторять ошибки снова и снова; ужасно, когда такие ошибки омыты реками крови", - написал Гультяев.

Канские чиновники сочли, что кол установлен на муниципальной земле незаконно. Сотрудники администрации связались с художником и объяснили, что конструкцию можно оставить, но для этого нужно ее сначала снести и оформить все документы. 26 октября Гультяев написал: "Памятник снесут. После переговоров с администрацией выяснилось, что реально его оставить, но начать оформление документов надо с того, что надо снести памятник, и подать документы на пустующий участок. На этом мой энтузиазм закончился... В любом случае он свое дело уже сделал".