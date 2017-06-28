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Преподаватели кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики направили в Московскую государственную юридическую академию письмо об отказе от участия в совместных мероприятиях в связи с восстановлением мемориальной доски Иосифу Сталину. Текст письма опубликовал профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

В письме за подписью завкафедрой Михаила Краснова отмечается, что новость о восстановлении мемориальной доски "поразила" преподавателей. "Мы ... не собираемся давать оценки этому и просто хотим заявить, что пока эта доска висит в здании МГЮА, ни один сотрудник кафедры не будет участвовать в научных и иных мероприятиях, проводимых Академией", - говорится в документе.

Накануне об уходе из МГЮА заявил профессор кафедры адвокатуры Генри Резник. "Первое, что сделал большевистский вождь, - он похоронил право. Сталин - это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда,презумпции невиновности и принципа состязательности, депортации целых народов, - написал юрист. - Традиции сталинской "социалистической законности" до сих пор не можем преодолеть. Сталин - это антиправо. И в честь могильщика права, главной ценности современной цивилизации, памятная доска устанавливается в храме юридической науки. Нет, увольте. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю".

В пресс-центре МГЮА в связи с заявлением адвоката заметили: "Университет уважает позицию Генри Марковича Резника, не желая при этом вступать с ним в полемику"

В июне на стене центральной аудитории МГЮА, занимающей здание бывшей Высшей партийной школы, появилась мраморная мемориальная доска с надписью: "17 июля 1924 года в этом зале выступал Иосиф Виссарионович Сталин с докладом об итогах XIII съезда РКП". Впервые доска была установлена в 1949 году. После XXII съезда КПСС ее демонтировали.

23 июня в Сахаровском центре прошла акция "Антисталин" с участием экспертов и деятелей культуры. Среди выступавших были актеры Евгения Симонова и Вениамин Смехов, режиссер Гарри Бардин, писатели Сергей Гандлевский и Лев Рубинштейн, политологи Кирилл Рогов и Екатерина Шульман. По мнению Шульман, госпропаганда намеренно "рисует Сталину рейтинг", чтобы оправдать ограничение политических прав и свобод.