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Также: История, Общество, Право | Персоны: Генри Резник, Иосиф Сталин

новость Адвокат Резник ушел из Юридической академии из-за мемориальной доски Сталину

27.06.2017
Генри Резник. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Генри Резник. Фото Д.Борко/Грани.Ру
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Профессор кафедры адвокатуры Московской государственной юридической академии Генри Резник объявил о своем уходе из вуза, где восстановили мемориальную доску Иосифу Сталину. Об этом юрист написал в своем блоге.

"Первое, что сделал большевистский вождь - он похоронил право. Сталин - это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда,презумпции невиновности и принципа состязательности, депортации целых народов, - пишет Резник. - Традиции сталинской "социалистической законности" до сих пор не можем преодолеть. Сталин - это антиправо. И в честь могильщика права, главной ценности современной цивилизации, памятная доска устанавливается в храме юридической науки. Нет, увольте. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю".

Резник заявил, что не появится "в оскверненном здании", пока доска висит. "Заявления об уходе я не писал, ноги моей больше не будет в этом учебном заведении. Пусть как хотят, так это и оформляют. Я обо всем написал в своем посте, прошу указанному верить", - сказал юрист "Новой газете".

В июне на стене центральной аудитории МГЮА, занимающей здание бывшей Высшей партийной школы, появилась мраморная мемориальная доска с надписью: "17 июля 1924 года в этом зале выступал Иосиф Виссарионович Сталин с докладом об итогах XIII съезда РКП". Впервые доска была установлена в 1949 году. После XXII съезда КПСС ее демонтировали.

В четвертой серии фильма The Putin Interview американского режиссера Оливера Стоуна Владимир Путин заявил, что Сталин является сложной исторической фигурой, попытки представить его в чрезмерно негативном ключе предпринимаются с целью нападок на Россию. "Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина - это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и на Россию, - подчеркнул Путин. - Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и что?"

"Беса нельзя демонизировать. На то он и бес. Проблемой для власти должна стать не демонизация, а отбеливание Сталина. Заигрались наверху для накачки электората с фигурой Иосифа Виссарионовича. А ведь в стране есть его наследники - потомки костоломов и вертухаев, они и воспитывались соответственно, в духе преклонения перед "светочем человечества", ненависти к свободе и демократии", - прокомментировал слова российского президента Резник.

23 июня в Сахаровском центре прошла акция "Антисталин" с участием экспертов и деятелей культуры. Среди выступавших были актеры Евгения Симонова и Вениамин Смехов, режиссер Гарри Бардин, писатели Сергей Гандлевский и Лев Рубинштейн, политологи Кирилл Рогов и Екатерина Шульман. По мнению Шульман, госпропаганда намеренно "рисует Сталину рейтинг", чтобы оправдать ограничение политических прав и свобод.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
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