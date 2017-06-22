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Также: Общество, История, Президент, Россия, Политика | Персоны: Иосиф Сталин, Владимир Путин

новость Левада-центр: Действия Сталина во время войны осуждают лишь 12 процентов граждан

22.06.2017
Установка бюста Сталина в Сургуте. Кадр видеозаписи
Установка бюста Сталина в Сургуте. Кадр видеозаписи
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Число россиян, которые связывают высокие потери СССР в германо-советской войне с тем, что сталинское руководство не считалось с жертвами, снизилось до 12 процентов. Как передает РБК, таковы данные исследования, проведенного в мае Левада-центром к очередной годовщине начала германо-советской войны.

В июне 1997 года этот показатель составлял 34 процента, в мае 2011-го - 18 процентов.

С 13 до 10 процентов за последние шесть лет уменьшилось количество россиян, считающих главной причиной высоких потерь неумелость советского командования. На военное и техническое превосходство Германии как основную причину потерь в 2011 году указывали 26 процентов граждан, сейчас - 24 процента.

Выросло за последние годы число россиян, уверенных, что СССР не смог бы выиграть войну без помощи союзников. В 2014-м и 2015-м такой ответ давали 22 процентов респондентов, сейчас - 28 процентов. В то же время в 2011 и 2013 годах (а ранее - в 2005-м) этот показатель составлял 32 процентное - рекордное значение за все время опросов начиная с 1991-го.

Как ранее передавал ТАСС, Владимир Путин в четырехсерийном интервью Оливеру Стоуну заявил: "Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина - это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и на Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и что?"

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
22.06.2017
в блоге Блоги
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Пара фраз 10.05.2017
в блоге Народ и Сталин в 41-м
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