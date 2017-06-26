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Самыми выдающимися людьми всех времен и народов россияне считают Иосифа Сталина, Владимира Путина и Александра Пушкина. Таковы результаты опроса, проведенного Левада-центром. Респондентам предлагали назвать 10 самых выдающихся личностей. Сталина назвали 38 процентов опрошенных, Путина и Пушкина - по 34 процента.

Участники опроса сами называли имена и могли указывать более одного варианта ответа. На четвертом месте Владимир Ленин с 32 процентами голосов, на пятом - Петр I (29 процентов).

Пять лет назад по итогам аналогичного опроса голоса места в первой пятерке распределились так: Сталин (42%), Ленин и Петр I (по 37%), Пушкин (29%), Путин (22%).

В этом году в первую десятку рейтинга вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%).

В двадцатку лидеров попал также Леонид Брежнев (8%). В ней трое иностранцев: Наполеон I, Альберт Эйнштейн, и Исаак Ньютон.

Опрос проводился 7-10 апреля среди 1600 человек в 48 регионах.

23 июня в Сахаровском центре прошла акция "Антисталин" с участием экспертов и деятелей культуры. Среди выступавших были актеры Евгения Симонова и Вениамин Смехов, политологи Кирилл Рогов и Екатерина Шульман. По мнению Шульман, госпропаганда намеренно "рисует Сталину рейтинг", чтобы оправдать ограничение политических прав и свобод.