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Представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины подписали соглашение, в котором подтвердили, что совместными усилиями будут добиваться наказания виновных в катастрофе рейса MH-17. Об этом сообщается на сайте МИДа Нидерландов.

Эти пять стран уже работают вместе в Совместной следственной группе (JIT), которая занимается уголовным расследованием гибели малайзийского Boeing-777 на востоке Украины в 2014 году. "Подписав это соглашение, стороны подтвердили свою приверженность выдвижению обвинений и организации судебного процесса над подозреваемыми и согласились продолжать сотрудничество для выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2166", - говорится в сообщении.

"JIT привержена тому, чтобы виновные были наказаны, и это соглашение является прямым свидетельством этого. В июле мы решили, что обвинения будут выдвигаться в Нидерландах по голландским законам, но при активной поддержке и со стороны мирового сообщества. В конце концов это делается в интересах не только голландских жертв трагедии, но и всех остальных людей, погибших в авиакатастрофе. Гибель 298 невинных людей не должна остаться безнаказанной", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс.

5 июля входящие в JIT страны решили, что дело о катастрофе Boeing будет рассмотрено нидерландским судом по нормам УК Нидерландов. В качестве альтернативы рассматривалась возможность образования специального международного трибунала. Однако от этой идеи страны - участницы следственной группы в итоге отказались.

Между тем следствие по делу продолжается, и в ближайшее время процесс еще не начнется. В Малайзии выражали надежду, что к концу нынешнего года будут официально оглашены лишь имена подозреваемых.

Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту: 283 пассажира, большинство - подданные Нидерландов, и 15 членов экипажа.

В сентябре прошлого года международная следственная группа представила второй отчет о крушении лайнера. Установлено, говорилось в документе, что ракета, сбившая самолет, была выпущена из зенитно-ракетного комплекса "Бук", находившегося в 6 километрах от города Снежное. "Бук" на Украину доставили из России, а после катастрофы Boeing вернули обратно.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке указывал, что к гибели Boeing-777 могут быть причастны более 100 лиц. При этом прокурор он отмечал, что пока не установлено, по чьему приказу действовал экипаж "Бука".

В начале июня нынешнего расследовательская группа B​​ellingcat опубликовала окончательные доказательства того, что "Бук" был приписан к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной под Курском (войсковая часть № 32406). ЗРК доставили к украинской границе 23-25 июня 2014 года. Российский лейтенант, сержат и двое рядовых, говорилось в докладе, пересекли границу Украины вместе с "Буком". Также Bellingcat определила круг старших офицеров, которые могли отдать приказ, и командиров, ответственных за проведение операции.