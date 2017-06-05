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новость Фейс "Бука"

MH17: Bellingcat нашла новую фотографию российского "Бука"
05.06.2017
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Расследовательская группа B​​ellingcat опубликовала новую фотографию ЗРК "Бук" 332, сбившего малайзийский "Боинг" над Донбассом в 2014 году. Это снимок из личного архива российского механика, служившего в 53-й зенитно-ракетной бригаде под Курском. Журналисты РБК связались с ним и подтвердили подлинность снимка.

Таким образом, подтверждено, что "Бук" был приписан к российской 53-й бригаде (воинская часть 32406). Это последняя известная фотография "Бука" перед его передислокацией на Украину. Снимок сделан в 2013 году, однако попал в сеть только в феврале 2015 года.

Эта фотография - "недостающее звено" в расследовании, отмечает Bellingcat. Ранее было установлено, что на востоке Украины в июле 2014 года находился "Бук" с номером 332, привезенный из Курска. У исследователей были снимки машины, датированные 2012 годом, на которых не было индекса негабаритности, а также снимки, сделанные в июне и июле 2014 года, на которых индекс был заметен, но номер "Бука" был частично или полностью замазан. На новой фотографии видны и номер, и индекс.

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Ранее независимое международное расследование установило, что ракета, сбившая малайзийский лайнер, была выпущена из "Бука" в шести километрах от города Снежное, с территории, контролируемой боевиками ДНР. Российская версия о запуске ракеты из района Зарощенского, контролировавшегося украинскими правительственными силами, была признана несостоятельной.

Кроме того, следователи установили, что комплекс "Бук" на Украину доставили из России. После того, как лайнер был сбит, машину вернули в Россию.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что к гибели Boeing-777 могут быть причастны более 100 человек. Срок расследования продлен до 2018 года.

Выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур самолет Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года недалеко от Донецка. В результате погибли все 283 пассажира (в основном граждане Нидерландов) и 15 членов экипажа.

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05.06.2017
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Раньше последней линией обороны считалось признание в том, что малоопытные трактористы, защищая свою малую родину от киевских полчищ, коряво зарядили "Бук" и кривовато послали снаряд. Теперь, после официального обнародования информации о курских стрелках, с обещанием в обозримые сроки назвать их всех поименно, концепция меняется.
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Выжечь, чтобы выжить

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Правда о Донбассе и Сирии, расследование по "Боингу" - умные добровольцы, работающие с открытыми источниками, наносят мощные удары по позициям российской пропаганды. А когда "информационные волонтеры" объединяются, они становятся страшной силой. Об опыте противостояния в гибридной войне рассказывает основатель сообщества InformNapalm Роман Бурко.
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И вечный "Боинг"

Илья Мильштейн, 26.02.2016

В отличие от Лугового с Ковтуном, бойцы видимого фронта в Донбассе ни от кого особенно не скрывались. Их отрядили на Украину вместе с "Буками", чтобы уничтожать военные самолеты противника, и они беззаботно постили свои рассказы о подвигах и геройские фотки в сети. Они не скрывались. Поэтому дело о сбитом "Боинге" расследуется по открытым источникам.
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