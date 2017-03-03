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Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat опубликовала продолжение доклада "Идентификация Хмурого", посвященного отставному полковнику российского ГРУ Сергею Дубинскому, причастному к катастрофе малайзийского Boeing-777 над Украиной.

В расследовании говорится об "окончательных подтверждениях" личности "Хмурого". Авторы доклада ссылаются на колонку российского актера Ивана Охлобыстина, опубликованную на сайте RT 16 февраля. "Сергей Дубинский с позывным "Хмурый" - уважаемый русский военный, честно посвятивший всю свою жизнь служению Отечеству, даже когда Отечество в период общественного разлада середины 90-х, бывало, поручало ему бессмысленные и губительные задания. Он уже вышел в отставку, но ему очередной раз не повезло: на родной Украине произошел госпереворот - и, как солдат, он не смог не встать на защиту конституции и присоединился к ополчению Славянска, под флагом Стрелкова", - написал тогда Охлобыстин.

Также эксперты Bellingcat нашли посты Дубинского на форумах Glav.Su, где он писал под ником "Нехороший". В одном из постов его автор подтвердил дату рождения, совпадающую с датой рождения Дубинского, а также подлинность своего голоса на записи, опубликованной СБУ.

"Чтобы подтвердить личность Дубинского, один из пользователей спросил его, на каком автомобиле тот ездил в Славянске в 2014 году. Дубинский ответил 12 июля 2015 года, что ездил на черном Peugeot 3008. Машина этой модели попала на видео колонны с "Буком-332" в Макеевке 17 июля 2014 года. Это не значит, что Дубинский находился в этой машине, однако по всей вероятности она использовалась разведкой ДНР", - отмечается в докладе.

Кроме этого в расследовании проанализированы телефонные переговоры, опубликованные СБУ и международной следственной группой. Авторы доклада, основываясь на этих расшифровка утверждают, что личность Дубинского-Хмурого и его причастность к катастрофе "установлены однозначно".

Первая часть доклада была опубликована 15 февраля. После этого Хмурый в комментариях Би-Би-Си полностью дистанцировался от трагедии. "Подобные "расследования" - не более чем попытка увести следствие в сторону от факта, что стрельба велась из украинского "Бука". Для человека, обладающего минимальными знаниями в географии и знающего, где на тот момент проходила линия фронта, подобные статьи ничего, кроме гомерического хохота, вызывать не могут", - написал предполагаемый герой доклада.

Собеседник агентства также заявил, что доклад - это "очередная попытка "натянуть сову на глобус", смесь отобранных фактов и лжи". По его мнению, в докладе не приводится никаких доказательств.