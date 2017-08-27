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Российская разведка ведет активную работу в Германии и способна развернуть кампанию дезинформации перед сентябрьскими выборами в Бундестаг. Как сообщает Die Welt, об этом заявил директор Федеральной службы защиты Конституции Германии (контраззведывательного подразделения МВД) Ханс-Георг Масен.

Для дезинформации, добавил Масен, Россия может прибегнуть к хакерским атакам. При этом шеф спецслужбы заметил, что доказать причастность Кремля к кибератакам юридически невозможно.

В то же время, признал чиновник, он не располагает доказательствами, которые бы подтверждали, что вмешательство в германские выборы "есть в повестке дня Кремля". Москва не заинтересована в ухудшении отношений с Берлином, сказал Масен.

Об угрозе российских кибератак в преддверии выборов в Бундестаг шеф германской спецслужбы говорит не впервые. Так, в начале июля Масен также сделал подобное заявление, представляя отчет о работе ведомства в 2016 году.

Чиновник отмечал, что основными целями кибератак могут стать МИД страны, министерства экономики и финансов, а также посольства ФРГ за рубежом. Также он не исключил, что хакеры попытаются взломать базу данных вооруженных сил Германии и сервера ведомства федерального канцлера. В то же время тогда, как и теперь, Масен указывал, что его ведомства не имеет определенной информации о подготовке конкретных атак.

В июне Bloomberg писал, что Германия намерена уделить повышенное внимание кибербезопасности в преддверии парламентских выборов, поскольку опасается вмешательства российских хакеров. В марте и апреле, говорилось в публикации, уже были зафиксированы кибератаки на компьютеры двух крупнейших партий страны.