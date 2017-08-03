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Президент США Дональд Трамп совместно с сенаторами-республиканцами Томом Коттоном и Дэйвидом Перду представил законопроект, изменяющий порядок выдачи грин-карт - постоянных видов на жительство в стране, предполагающих право на работу, а в дальнейшем - на получение американского гражданства. Текст выступлений Трампа и сенаторов опубликован на сайте Белого Дома.

Законопроект предполагает выдачу грин-карт лишь тем иностранцам, которые знают английский, способны самостоятельно обеспечить себя и свои семьи, а также имеют профессиональные навыки, востребованные американской экономикой.

Эта инициатива, как дважды заметил Трамп, - самое значительное изменение миграционного законодательства США за последние полвека.

Президент подчеркнул, что во время своей предвыборной компании обещал ввести систему "миграции достойных". Такая система, заметил он, поддержит американских работников и налогоплательщиков, обеспечив снижение бедности, повышение зарплат и экономию "миллиардов и миллиардов" долларов налогов, поскольку снизятся как приток в страну неквалифицированной рабочей силы, так и объем социальных выплат иммигрантам.

Согласно действующему порядку грин-карты распределяются по итогам специальной лотереи. В ней могут принять участие граждане стран с низким уровнем иммиграции в Соединенные Штаты; список таких стран утверждается администрацией США. В год разыгрывается 50 тысяч грин-карт.

27 января, через неделю после вступления в должность, Трамп издал антимигрантский указ. Он на 120 суток прекращал прием Соединенными Штатами беженцев из любых стран, а также на 90 дней закрывал въезд в США гражданам семи государств с преобладающим мусульманским населением: Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Первоначально запрет распространялся даже на обладателей грин-карт - эту норму отменили лишь несколько дней спустя. Как объяснял Трамп, указ позволит "удержать радикальных исламских террористов за пределами Соединенных Штатов".

Внутри США указ вызвал волну протестов. В ряде городов прошли массовые демонстрации. 3 февраля федеральный суд в Сиэтле, штат Вашингтон, приостановил действие указа на время рассмотрения иска прокуратуры об отмене указа как антиконституционного.

Месяц спустя, 6 марта, взамен первого антимигрантского указа Трамп издал новый. Из списка стран, гражданам которых ограничивался въезд, был исключен Ирак. Что касается граждан оставшихся в списке шести государств, то запрет не распространялся на тех из них, кто одновременно имеют американское гражданство, а также на обладателей грин-карт - постоянных видов на жительство в США. Кроме того, запрет не предусматривался в отношении лиц, которые въезжают в Соединенные Штаты для продолжения начатой там работы или учебы, направляются в гости к супругам, детям или родителям либо совершают визит в связи с "серьезными деловыми или профессиональными обязательствами".

Что касается беженцев, то указ разрешил их допуск, только если США уже предоставили им такой статус или если эта страна является для них транзитной и за убежищем они намерены отправиться в другое государство.

16 марта, за несколько часов до вступления указа в силу, федеральный суд в Гонолулу, штат Гавайи, временно заблокировал его действие. Как говорилось в постановлении, документ дискриминирует мусульман и тем самым противоречит Конституции США. Хотя слово "ислам" в тексте оспариваемого документа отсутствует, отметил Уотсон, "здравый и объективный наблюдатель... заключит, что указ направлен против определенной религии".

Однако 26 июня Верховный суд США временно оставил второй антимигрантский указ в силе. Окончательное решение о его законности предполагается принять в декабре. 29 июня указ вступил в действие.