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Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон может уйти в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Как утверждают источники телеканала, особое недовольство главы Госдепартамента вызывают отношение Трампа к иранской проблеме и вопросы кадровой политики. В частности, Тиллерсон возмущен критикой президента в адрес генпрокурора Джеффа Сешнса, в марте взявшего самоотвод от участия в расследовании о вмешательстве России в выборы. Трамп назвал это решение "несправедливым по отношению к президенту".

Кроме того, Тиллерсон недоволен тем, что Белый Дом не позволяет ему самостоятельно проводить реформы в Госдепартаменте.

По словам источников, разочарование Тиллерсона, а также его сомнения в том, что "перетягивание каната" с Белым домом вскоре закончится, заметно возросли. Большинство источников считает, что Тиллерсон планирует остаться на посту госсекратеря как минимум до конца года. Однако по другим данным, Тиллерсон может подать в отставку гораздо раньше.

До назначения на пост главы Госдепартпмента Тиллерсон занимал должности председателя совета директоров и исполнительного директора нефтяной компании ExxonMobil. На слушаниях в Конгрессе по утверждению его кандидатуры Тиллерсон заявил, что "Россия сегодня представляет угрозу". В дальнейшем Тиллерсон также занимал жесткую позицию по вопросу отношений с Москвой.

21 июля пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер подал в отставку. Причиной стало его несогласие с решением Трампа назначить финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям. Президент попросил Спайсера продолжить работу. Однако тот отказался изменить свое решение, назвав назначение Скарамуччи "большой ошибкой". У Скарамуччи сложные отношения не только со Спайсером, но и с главой президентского аппарата Райнсом Прибусом.