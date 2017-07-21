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Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер подал в отставку, сообщает The New York Times. Причиной стало его несогласие с решением президента Дональда Трампа назначить финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям.

Как отмечает издание, Трамп попросил Спайсера продолжить работу. Однако тот отказался изменить свое решение, назвав назначение Скарамуччи "большой ошибкой".

По данным The Washington Post, у Скарамуччи сложные отношения не только со Спайсером, но и с главой президентского аппарата Райнсом Прибусом.

Скарамуччи занимал должность советника Трампа по связям с бизнесом. В январе, еще до инаугурации президента, на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе Скарамуччи заявил, что улучшение российско-американских отношений может произойти в течение года. "Я вообще очень оптимистичный человек, так же как и избранный президент. У него есть видение взаимных интересов, и, возможно, через год отношения с российским народом и российским правительством будут лучше, чем сегодня. Я не говорю, что так случится, кто знает, какие обстоятельства или факты повлияют на наши отношения, но мы в любом случае этого хотим", - сказал советник.

При этом Скарамуччи отметил, что считает санкции "не самой лучшей вещью", но подчеркнул, что "действия, предпринятые российским правительством, были восприняты с определенным неодобрением в международном сообществе". "Скорее всего у нас будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, не сможем ли мы прийти к лучшему соглашению", - добавил он. Скарамуччи также считает, что введенные Западом санкции имели обратный эффект и сплотили россиян вокруг Владимира Путина.