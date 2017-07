2 марта The Washington Post сообщила, что Сешнс в 2016 году дважды встречался с Кисляком . Утверждалось, что он не упомянул об этих встречах на слушаниях в Сенате, когда тот рассматривал его кандидатуру на пост главы Минюста. Тогда демократы потребовали немедленной отставки Сешнса.

Между тем Сешнс заявил, что не собирается уходить в отставку после сообщения The Washington Post. Как сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, глава Минюста покинет свой пост, только если об этом его попросит сам Трамп.

Посол России в США Сергей Кисляк обсуждал вопросы, связанные с предвыборной кампанией Дональда Трампа, с его советником, а ныне министром юстиции Джеффом Сешнсом. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.