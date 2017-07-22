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новость План "Перехват"

WP: Министр юстиции США обсуждал с российским послом предвыборную кампанию Трампа
22.07.2017
Джефф Сешнс. Фото: powerlineblog.com
Джефф Сешнс. Фото: powerlineblog.com
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Посол России в США Сергей Кисляк обсуждал вопросы, связанные с предвыборной кампанией Дональда Трампа, с его советником, а ныне министром юстиции Джеффом Сешнсом. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

По словам источников издания, американская разведка перехватила донесения Кисляка. В них российский посол сообщал об обсуждении с Сешнсом "существенных" вопросов по позиции Трампа в отношении России и перспективах российско-американских отношений в случае его победы на выборах.

Между тем Сешнс заявил, что не собирается уходить в отставку после сообщения The Washington Post. Как сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, глава Минюста покинет свой пост, только если об этом его попросит сам Трамп.

В Министерстве юстиции также отрицают, что у Сешнса были встречи или обсуждения с иностранными официальными лицами "относительно любого типа вмешательства" в связи с выборами в 2016 году.

2 марта The Washington Post сообщила, что Сешнс в 2016 году дважды встречался с Кисляком. Утверждалось, что он не упомянул об этих встречах на слушаниях в Сенате, когда тот рассматривал его кандидатуру на пост главы Минюста. Тогда демократы потребовали немедленной отставки Сешнса.

На другой день чиновник взял самоотвод от участия во всех расследованиях, касающихся избирательной кампании Трампа.

14 июня Сешнс на слушаниях в комитете Сената по разведке заявил, что никогда не обсуждал с российскими представителями вопросы президентской избирательной кампании. "Предположения о том, что я принимал участие в каком-то сговоре с властями России, направленном на причинение вреда нашей стране, которой я честно служил на протяжении 35 лет, или на подрыв нашей демократии - это ужасная и отвратительная ложь", - сказал Сешнс.

Глава Минюста также отрицал, что у него была встреча с Кисляком 27 апреля прошлого года в отеле Mayflower в Вашингтоне. 1 июня о возможности такой встречи сообщал телеканал CNN со сссылкой на собственные источники. Кроме, того, Сешнс заявил, что не располагает информацией о встречах сотрудников предвыборного штаба Трампа с российскими представителями.

Кроме того, Сешнс заявил, что его самоотвод от расследования российского вмешательства не был связан с какими-либо обвинениями в его адрес. "Многие предположили, что мой отказ вызван чувством, что сам являюсь объектом расследования, что, возможно, я сделал что-то не так, - отметил Сешнс. - Я не отказался от защиты своей чести от поспешных и ложных обвинений".

Комментарии 12 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
22.07.2017
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Владимир Абаринов

Теперь об этом нужно рассказать

Владимир Абаринов, 09.06.2017

"Вы такой большой, такой сильный, - спрашивала Коми сенатор Дайэнн Файнстайн. - Я знаю - когда входишь в Овальный кабинет, невольно испытываешь робость. И все же почему вы не сказали: "Господин президент, я не могу обсуждать с вами этот вопрос"?" "Наверно, будь я посильней, сказал бы", - вымолвил Коми.
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