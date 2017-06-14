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Глава Минюста США Джефф Сешнс на слушаниях в комитете Сената по разведке заявил, что никогда не обсуждал с российскими представителями вопросы президентской избирательной кампании. Об этом сообщает Associated Press.
"Предположения о том, что я принимал участие в каком-то сговоре с властями России, направленном на причинение вреда нашей стране, которой я честно служил на протяжении 35 лет, или на подрыв нашей демократии - это ужасная и отвратительная ложь", - сказал Сешнс.
Глава Минюста также отрицал, что у него была встреча с российским послом Сергеем Кисляком 27 апреля прошлого года в отеле Mayflower в Вашингтоне. 1 июня о возможности такой встречи сообщал телеканал CNN со сссыдкой на собственные источники.
Сешнс также заявил, что не располагает информацией о встречах сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими представителями.
Увольнение главы ФБР Джеймса Коми никак не было связано с расследованием российского вмешательства в американские выборы, подчеркнул Сешнс. По его словам, он вместе с заместителем пришел к выводу, что настала пора обновить руководство ФБР.
Кроме того, Сешнс заявил, что его самоотвод от расследования российского вмешательства не был связан с какими-либо обвинениями в его адрес. "Многие предположили, что мой отказ вызван чувством, что сам являюсь объектом расследования, что, возможно, я сделал что-то не так, - отметил Сешнс. - Я не отказался от защиты своей чести от поспешных и ложных обвинений".
Сешнс согласился дать показания сенатской комиссии после того, как там выступил Коми. Экс-директор ФБР заявил, что не сомневается в попытках России вмешаться в американские выборы.
2 марта The Washington Post сообщила, что Сешнс в 2016 году дважды встречался с Кисляком. Утверждалось, что он не упомянул об этих встречах на слушаниях в Сенате, когда тот рассматривал его кандидатуру на пост главы Минюста. Тогда демократы потребовали немедленной отставки Сешнса.
На другой день чиновник взял самоотвод от участия во всех расследованиях, касающихся избирательной кампании Трампа.
"Вы такой большой, такой сильный, - спрашивала Коми сенатор Дайэнн Файнстайн. - Я знаю - когда входишь в Овальный кабинет, невольно испытываешь робость. И все же почему вы не сказали: "Господин президент, я не могу обсуждать с вами этот вопрос"?" "Наверно, будь я посильней, сказал бы", - вымолвил Коми.