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новость Министр просто отпирался

Глава Минюста США Сешнс отверг обвинения во встречах с российскими представителями
14.06.2017
Джефф Сешнс. Фото: powerlineblog.com
Джефф Сешнс. Фото: powerlineblog.com
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Глава Минюста США Джефф Сешнс на слушаниях в комитете Сената по разведке заявил, что никогда не обсуждал с российскими представителями вопросы президентской избирательной кампании. Об этом сообщает Associated Press.

"Предположения о том, что я принимал участие в каком-то сговоре с властями России, направленном на причинение вреда нашей стране, которой я честно служил на протяжении 35 лет, или на подрыв нашей демократии - это ужасная и отвратительная ложь", - сказал Сешнс.

Глава Минюста также отрицал, что у него была встреча с российским послом Сергеем Кисляком 27 апреля прошлого года в отеле Mayflower в Вашингтоне. 1 июня о возможности такой встречи сообщал телеканал CNN со сссыдкой на собственные источники.

Сешнс также заявил, что не располагает информацией о встречах сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими представителями.

Увольнение главы ФБР Джеймса Коми никак не было связано с расследованием российского вмешательства в американские выборы, подчеркнул Сешнс. По его словам, он вместе с заместителем пришел к выводу, что настала пора обновить руководство ФБР.

Кроме того, Сешнс заявил, что его самоотвод от расследования российского вмешательства не был связан с какими-либо обвинениями в его адрес. "Многие предположили, что мой отказ вызван чувством, что сам являюсь объектом расследования, что, возможно, я сделал что-то не так, - отметил Сешнс. - Я не отказался от защиты своей чести от поспешных и ложных обвинений".

Сешнс согласился дать показания сенатской комиссии после того, как там выступил Коми. Экс-директор ФБР заявил, что не сомневается в попытках России вмешаться в американские выборы.

2 марта The Washington Post сообщила, что Сешнс в 2016 году дважды встречался с Кисляком. Утверждалось, что он не упомянул об этих встречах на слушаниях в Сенате, когда тот рассматривал его кандидатуру на пост главы Минюста. Тогда демократы потребовали немедленной отставки Сешнса.

На другой день чиновник взял самоотвод от участия во всех расследованиях, касающихся избирательной кампании Трампа.

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14.06.2017
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Владимир Абаринов

Теперь об этом нужно рассказать

Владимир Абаринов, 09.06.2017

"Вы такой большой, такой сильный, - спрашивала Коми сенатор Дайэнн Файнстайн. - Я знаю - когда входишь в Овальный кабинет, невольно испытываешь робость. И все же почему вы не сказали: "Господин президент, я не могу обсуждать с вами этот вопрос"?" "Наверно, будь я посильней, сказал бы", - вымолвил Коми.
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