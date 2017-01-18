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Российские власти продлили разоблачителю американских спецслужб Эдварду Сноудену вид на жительство еще на два года. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

"Как передают СМИ, бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл заявил, что у президента России есть "отличная возможность" сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации, выдав США бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, - написала Захарова. Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ (!!!) не знает, что Сноудену только что продлён срок вида на жительство в России еще на пару лет".

Между тем уходящий президент США Барак Обама в значительной степени сократил срок тюремного заключения для Челси Мэннинг, бывшего аналитика разведки армии США, сообщает The New York Times. В 2010 году на была осуждена к 35 годам тюрьмы за передачу секретных документов WikiLeaks. Мэннинг освободят через пять месяцев, 17 мая этого года, а не в 2045 году.

Ранее известная как рядовой Брэдли Мэннинг, она изъявила желание сменить пол, однако осталась заключена в мужской военной тюрьме в Форт-Ливенворте, штат Канзас. В прошлом году Мэннинг дважды пыталась покончить с собой.

Сноуден и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж приветствовали решение Обамы, и поблагодарили тех, кто боролся за смягчение Мэннинг наказания.

"Ассанж: Спасибо вам, кто боролся за смягчение наказания Челси Меннинг. Ваше мужество и решимость сделали невозможное возможным", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере WikiLeaks.

Сноуден также выразил благодарность тем, проводил кампанию в поддержку смягчения наказания бывшему информатору WikiLeaks "в эти трудные последние годы", отметив, что именно они "сделали это реальностью".

В США Сноуден объявлен в розыск. За обнародование секретной информации ему грозит тюремное заключение минимум на 30 лет. В сентябре Сноуден попросил Обаму помиловать его. "Да, записанные в книгах законы говорят одно, но, вероятно, для того и придумано помилование. Для исключительных случаев. Для ситуаций, которые могут показаться нарушением закона на бумаге, но которые оказываются необходимыми, если смотреть на них с этической и моральной точки зрения", - сказал Сноуден.

Сноуден подчеркнул, что он и сейчас убежден в том, что не зря в 2013 году раскрыл информацию о масштабе слежки, которую ведут американские и британские спецслужбы. По его словам, публикация секретных документов принесла пользу гражданам США, а также была правильной с точки зрения морали. Кроме того, она привела к позитивным изменениям в американском обществе.

"Конгресс США и президент изменили политику в результате этих разоблачений. В то же время не было никаких подтверждений того, что кому-то эта информация причинила вред", - считает Сноуден.